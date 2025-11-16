Polska gospodarka notuje imponujące wyniki. Według wstępnych szacunków w trzecim kwartale 2025 roku wzrost PKB osiągnął najwyższy poziom od trzech lat. Analitycy przewidują, że cały rok zakończy się wzrostem na poziomie 3,6 proc., co stawia Polskę w czołówce krajów Unii Europejskiej.
- W III kwartale 2025 r. PKB Polski wzrósł o 3,7 proc. r/r - to najlepszy wynik od trzech lat.
- Prognoza wzrostu PKB na cały 2025 rok wynosi 3,6 proc.
- Polska gospodarka wyprzedza większość krajów UE - szybciej rośnie tylko Irlandia.
- Głównym motorem wzrostu pozostaje konsumpcja i rosnąca produkcja przemysłowa.
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w trzecim kwartale 2025 roku polska gospodarka zanotowała wzrost PKB na poziomie 3,7 proc. rok do roku. To najlepszy wynik od trzech lat, a tempo wzrostu wyraźnie przyspieszyło w porównaniu do drugiego kwartału, kiedy wyniosło 3,3 proc. Eksperci podkreślają, że po uwzględnieniu czynników sezonowych wzrost PKB ustabilizował się na poziomie 0,8 proc. kwartalnie, co jest zbliżone do wieloletniej średniej.
Spośród 16 krajów Unii Europejskiej, które opublikowały już dane za trzeci kwartał, Polska ustępuje jedynie Irlandii. Średnie tempo wzrostu PKB w całej UE wyniosło 1,5 proc., co pokazuje przewagę polskiej gospodarki na tle europejskim.
Analitycy zwracają uwagę na wyraźne ożywienie w gospodarce. Sprzedaż detaliczna w trzecim kwartale była o 4,3 proc. wyższa niż rok wcześniej, a produkcja usług wzrosła w lipcu o 6,4 proc. i w sierpniu o 5,6 proc. według danych Eurostatu. To właśnie konsumpcja pozostaje głównym motorem wzrostu.
Oprócz konsumpcji coraz większe znaczenie ma przyspieszenie produkcji przemysłowej, zwłaszcza w sektorze dóbr inwestycyjnych. Eksperci przewidują, że inwestycje w trzecim kwartale osiągną lepszy wynik niż w poprzednich miesiącach. Wpływ zapasów na wzrost PKB pozostaje dodatni, natomiast eksport netto ma znaczenie ujemne, choć oba czynniki zbliżają się do neutralnych wartości.
Polska gospodarka korzysta z kolejnych obniżek stóp procentowych, stabilnej inflacji oraz napływu funduszy unijnych, co zapewnia jej dodatkowe przyspieszenie. Dzięki temu kraj jest odporny na zewnętrzne ryzyka, takie jak spowolnienie w Unii Europejskiej czy napięcia geopolityczne.
Pozytywny obraz potwierdzają agencje ratingowe - w listopadzie S&P utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski, podkreślając stabilną perspektywę. Eksperci wskazują, że solidne perspektywy wzrostu i brak istotnych nierównowag makroekonomicznych będą kluczowe w obliczu rosnących wydatków obronnych i wyzwań dla finansów publicznych.