Polska gospodarka notuje imponujące wyniki. Według wstępnych szacunków w trzecim kwartale 2025 roku wzrost PKB osiągnął najwyższy poziom od trzech lat. Analitycy przewidują, że cały rok zakończy się wzrostem na poziomie 3,6 proc., co stawia Polskę w czołówce krajów Unii Europejskiej.

W III kwartale 2025 r. PKB Polski wzrósł o 3,7 proc. r/r - to najlepszy wynik od trzech lat.

Prognoza wzrostu PKB na cały 2025 rok wynosi 3,6 proc.

Polska gospodarka wyprzedza większość krajów UE - szybciej rośnie tylko Irlandia.

Głównym motorem wzrostu pozostaje konsumpcja i rosnąca produkcja przemysłowa.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w trzecim kwartale 2025 roku polska gospodarka zanotowała wzrost PKB na poziomie 3,7 proc. rok do roku. To najlepszy wynik od trzech lat, a tempo wzrostu wyraźnie przyspieszyło w porównaniu do drugiego kwartału, kiedy wyniosło 3,3 proc. Eksperci podkreślają, że po uwzględnieniu czynników sezonowych wzrost PKB ustabilizował się na poziomie 0,8 proc. kwartalnie, co jest zbliżone do wieloletniej średniej.

W UE wyprzedza nas tylko Irlandia

Spośród 16 krajów Unii Europejskiej, które opublikowały już dane za trzeci kwartał, Polska ustępuje jedynie Irlandii. Średnie tempo wzrostu PKB w całej UE wyniosło 1,5 proc., co pokazuje przewagę polskiej gospodarki na tle europejskim.

Analitycy zwracają uwagę na wyraźne ożywienie w gospodarce. Sprzedaż detaliczna w trzecim kwartale była o 4,3 proc. wyższa niż rok wcześniej, a produkcja usług wzrosła w lipcu o 6,4 proc. i w sierpniu o 5,6 proc. według danych Eurostatu. To właśnie konsumpcja pozostaje głównym motorem wzrostu.

Inwestycje i przemysł w górę

Oprócz konsumpcji coraz większe znaczenie ma przyspieszenie produkcji przemysłowej, zwłaszcza w sektorze dóbr inwestycyjnych. Eksperci przewidują, że inwestycje w trzecim kwartale osiągną lepszy wynik niż w poprzednich miesiącach. Wpływ zapasów na wzrost PKB pozostaje dodatni, natomiast eksport netto ma znaczenie ujemne, choć oba czynniki zbliżają się do neutralnych wartości.

Polska gospodarka korzysta z kolejnych obniżek stóp procentowych, stabilnej inflacji oraz napływu funduszy unijnych, co zapewnia jej dodatkowe przyspieszenie. Dzięki temu kraj jest odporny na zewnętrzne ryzyka, takie jak spowolnienie w Unii Europejskiej czy napięcia geopolityczne.

Pozytywny obraz potwierdzają agencje ratingowe - w listopadzie S&P utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski, podkreślając stabilną perspektywę. Eksperci wskazują, że solidne perspektywy wzrostu i brak istotnych nierównowag makroekonomicznych będą kluczowe w obliczu rosnących wydatków obronnych i wyzwań dla finansów publicznych.