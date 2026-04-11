W codziennym zgiełku kuchennych obowiązków łatwo przeoczyć pewne detale. Jednym z nich jest szuflada znajdująca się tuż pod piekarnikiem. Choć większość osób traktuje ją jako wygodne miejsce na przechowywanie blach czy foremek, jej prawdziwa funkcja może być dla wielu zaskoczeniem.

Szuflada pod piekarnikiem – funkcje, zastosowanie i praktyczne porady (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Nie tylko na blachy - ukryta rola szuflady

Zazwyczaj, otwierając dolną szufladę piekarnika, spodziewamy się znaleźć tam kuchenne akcesoria, które nie mieszczą się w innych szafkach. Tymczasem producenci wielu modeli piekarników przewidzieli dla tej przestrzeni zupełnie inne zastosowanie. Szuflada ta została stworzona z myślą o utrzymywaniu ciepła przygotowanych potraw - to praktyczne rozwiązanie, o którym wciąż niewiele osób wie.

Ciepłe dania bez ponownego podgrzewania

Dzięki tej funkcji możemy bez problemu zachować odpowiednią temperaturę dań, które czekają na podanie. To szczególnie przydatne, gdy domownicy wracają o różnych porach lub spodziewamy się gości. Pozwala to uniknąć konieczności ponownego włączania piekarnika, co przekłada się na wygodę i oszczędność energii.

Ekologicznie i ekonomicznie

Wykorzystanie szuflady do utrzymywania ciepła to nie tylko wygoda, ale także sposób na bardziej ekologiczne gotowanie. Ograniczamy zużycie prądu, co ma znaczenie zarówno dla domowego budżetu, jak i środowiska. W czasach, gdy coraz większą wagę przykładamy do efektywności energetycznej, takie rozwiązania zyskują na znaczeniu.

Sprawdź instrukcję swojego piekarnika

Warto jednak pamiętać, że nie każdy piekarnik posiada szufladę z funkcją podtrzymywania ciepła. Przed jej użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, by upewnić się, czy nasz model oferuje taką możliwość. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i w pełni wykorzystać potencjał kuchennego sprzętu.



Choć szuflada pod piekarnikiem może nadal służyć do przechowywania blach czy naczyń, warto pamiętać, by opróżnić ją, jeśli planujemy wykorzystać ją do utrzymywania ciepła potraw.