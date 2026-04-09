"Fatherland" - najnowszy film Pawła Pawlikowskiego (znany też pod tytułem "1949") znalazł się w selekcji konkursowej 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes i powalczy o Złotą Palmę. Tegoroczna odsłona tej legendarnej imprezy rozpocznie się 12 maja.

Paweł Pawlikowski na zdj. z 2019 r.

O czym opowiada nowy film twórcy "Idy" i "Zimnej wojny"?

"Fatherland" koncentruje się na relacji między laureatem Nagrody Nobla, pisarzem Thomasem Mannem (Hanns Zischler), a jego córką Eriką (Sandra Hüller) - aktorką, pisarką i kierowcą rajdowym.

Akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny: ojciec i córka wyruszają w wymagającą i emocjonalną podróż samochodem - czarnym Buickiem - przez zrujnowane Niemcy, od zdominowanego przez USA Frankfurtu po kontrolowany przez ZSRR Weimar. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny po tym, jak podjął wcześniej trudną decyzję o ucieczce do Stanów Zjednoczonych.

Za zdjęcia do "Fatherlandu" odpowiada wieloletni współpracownik Pawlikowskiego - Łukasz Żal . Kostiumami zajęła się Aleksandra Staszko, a scenografią - Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Muzykę skomponował Marcin Masecki. Data polskiej premiery nie została jeszcze ogłoszona.

Pierwsze zdjęcie z planu filmu "Fatherland" Pawła Pawlikowskiego

Scenariusz filmu napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Zdjęcia powstawały we Włoszech, Niemczech i Polsce. W październiku 2025 r. plan filmowy we Wrocławiu odwiedziła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.



Warto przypomnieć, że poprzedni film Pawlikowskiego - "Zimna wojna" - również walczył o statuetki na festiwalu w Cannes. To właśnie Pawlikowskiemu przyznano nagrodę za najlepszą reżyserię.

Film produkowany przez Musiała też powalczy o Złotą Palmę

O Złotą Palmę powalczy też m.in. irański reżyser Asghar Farhadi, którego film "Parallel Tales" inspirowany jest twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. W obsadzie są Isabelle Huppert i Catherine Deneuve. Producentem wykonawczym jest aktor Maciej Musiał.