Twoje zdjęcia są nieostre, a kadry wołają o pomstę do nieba? Masz szansę zarobić ponad 180 tys. zł i na dodatek zwiedzić Islandię. Jak tego dokonać?

Icelandair ogłosiły konkurs, w którym nagrodzony zostanie najgorszy fotograf (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Islandia zachwyca nawet tych, którzy nie potrafią robić zdjęć. Przekonać się o tym będzie mógł każdy, kto weźmie udział w nietypowej akcji islandzkich linii lotniczych Icelandair. Przewoźnik ogłosił konkurs, w którym nagradza... najgorszych fotografów!

Islandia - raj nie tylko dla profesjonalistów

Aktywne wulkany, lodowce, gejzery i wodospady - Islandia to prawdziwa gratka dla miłośników pięknych widoków. Dotąd przyciągała głównie profesjonalnych fotografów, którzy szukali idealnych kadrów.

Teraz Icelandair postanowił udowodnić, że spektakularne krajobrazy tej wyspy zachwycą każdego, nawet jeśli nie zna się na fotografii.

Konkurs dla (nie)umiejętnych

Kampania "Really Bad Photographer" skierowana jest do osób, które nie mają doświadczenia w robieniu zdjęć i nie zamierzają tego zmieniać. Zamiast nagradzać profesjonalistów, Icelandair poszukuje kandydatów, którzy robią nieostre, przypadkowe lub źle wykadrowane fotografie.

Idealny uczestnik to osoba otwarta na nowe doświadczenia, gotowa do udziału w projekcie medialnym i podróżowania po Islandii.

Sowite wynagrodzenie

Na zwycięzcę czeka nie lada gratka - 10-dniowa wycieczka po Islandii, która obejmuje przeloty, noclegi oraz środki na bieżące wydatki. Dodatkowo przewidziano wynagrodzenie w wysokości 43 tys. euro, czyli ponad 180 tys. złotych.

Zadaniem wybranego "najgorszego fotografa" będzie dokumentowanie podróży - bez względu na jakość zdjęć. Wszystkie materiały zostaną wykorzystane w globalnej kampanii promocyjnej Icelandair, udowadniając, że islandzkie krajobrazy bronią się same.

Jak się zgłosić do konkursu na najgorszego fotografa?

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić internetowy formularz i - opcjonalnie - dołączyć krótkie, 60-sekundowe nagranie wideo, w którym wyjaśnimy, dlaczego to właśnie my jesteśmy najgorszymi fotografami na świecie. Organizatorzy zachęcają także do przesyłania próbek swoich nieudanych zdjęć.

Warunkiem udziału jest ukończenie 21 lat, ważny paszport oraz gotowość do publikacji swojego wizerunku i aktywności na świeżym powietrzu. Zgłoszenia przyjmowane są do końca kwietnia.