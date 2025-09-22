Strażnicy miejscy ostrożnie odłowili żółto-niebieską Arę i umieścili ją w profesjonalnym transporterze. Mężczyzna, uwolniony z niecodziennego towarzystwa, z wyraźną ulgą opuścił lokal.

Papuga została przewieziona przez Ekopatrol do "Ptasiego Azylu" na terenie warszawskiego zoo, gdzie zajmą się nią specjaliści. Jak informują strażnicy, przez całą drogę ptak głośno "komentował" w papuzim języku niepożądany dla niego przebieg wydarzeń.

Ara to rodzaj dużych ptaków z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) w obrębie rodziny papugowatych. Papuga ara to bardzo urodziwy ptak, piękne kolorowe upierzenie zachwyci wszystkich, zwłaszcza że występuje w kilku odmianach kolorystycznych upierzenia.

Są głośne i często komunikują się poprzez krzyki i okrzyki. Potrafią również naśladować dźwięki i ludzką mowę, co sprawia, że są świetnymi „mówcami”.