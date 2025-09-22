Głodna przygód papuga odwiedziła jedną z restauracji w centrum Warszawy. Ptak wleciał do lokalu i upodobał sobie ramię jednego z klientów. Na miejsce wezwano patrol straży miejskiej.
W jednym z lokali gastronomicznych w Warszawie doszło do niecodziennej sytuacji.
Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o cudzoziemcu, na którego ramieniu niespodziewanie usiadła duża papuga.
Jak się okazało, ptak i mężczyzna nie znali się wcześniej. Papuga po prostu wleciała do restauracji i upodobała sobie ramię jednego z klientów.
Kiedy strażnicy dotarli na miejsce wezwania, zastali obcokrajowca mocno zakłopotanego - nie do końca pożądanym - towarzystwem papugi - mówi reporterowi RMF MAXX Jerzy Jabraszko z warszawskiej straży miejskiej.