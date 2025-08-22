Sezon na pająki trwa w najlepsze, a każdy próbuje, jak skutecznie domowymi sposobami pozbyć się tych nieproszonych gości. Jednym z nich jest wykorzystanie skórek pomarańczowych, które – jak przekonują eksperci – mogą skutecznie odstraszyć pająki.

Poznaj cytrusowy sposób na pająki / Shutterstock

Wrzesień i październik to czas wzmożonej aktywności pająków. Gdy temperatura na zewnątrz spada, a wilgotność powietrza rośnie, ośmionogie stworzenia zaczynają szukać schronienia w domach. W tym roku, ze względu na wyjątkowo ciepłe lato i prognozowane gwałtowne ochłodzenie, trzeba przygotować się na prawdziwy najazd pajęczaków.

Najbardziej aktywne pająki w sierpniu i wrześniu to krzyżak ogrodowy, pająk tygrysi, kątniki oraz lejkowce. W tym okresie dorosłe osobniki są najłatwiejsze do zauważenia, ponieważ budują sieci i szukają partnerów do rozrodu.

Naturalna broń - skórka pomarańczowa

Choć pająki są pożyteczne i pomagają w walce z innymi domowymi insektami, dla wielu osób ich widok jest nie do zniesienia. Eksperci podają prosty, tani i ekologiczny sposób na ochronę przed nieproszonymi gośćmi: wystarczy rozłożyć skórki pomarańczowe w newralgicznych miejscach domu.

Dlaczego właśnie pomarańcza? Pająki wyjątkowo nie znoszą intensywnych, cytrusowych zapachów. Drażnią je zawarte w skórkach olejki eteryczne, które skutecznie zniechęcają je do wchodzenia do pomieszczeń. Wystarczy rozłożyć świeże skórki na parapetach, w okolicach drzwi, przy koszach na śmieci czy w kuchennych szafkach - wszędzie tam, gdzie mogą pojawić się pająki.

Jak to działa? Eksperci tłumaczą

Specjaliści z zakresu entomologii wyjaśniają, że pająki opierają swoją orientację na zmysłach dotyku i węchu. Włoski na ich nogach są niezwykle czułe na wszelkie drgania i zapachy. Silny, cytrusowy aromat skórek pomarańczowych działa na nie przytłaczająco, sprawiając, że unikają takich miejsc.

Dla osób, które wolą bardziej zaawansowane rozwiązania, poleca się przygotowanie własnego preparatu odstraszającego. Wystarczy zalać skórki pomarańczowe wrzątkiem, pozostawić na noc, a następnie przelać powstały wyciąg do butelki z atomizerem. Takim roztworem można spryskiwać ramy okien, drzwi czy wszelkie zakamarki, w których pająki lubią się chować. Efekt można wzmocnić, dodając kilka kropel naturalnego olejku pomarańczowego, cytrynowego lub grejpfrutowego.

Ciekawostką jest, że podobne działanie mają także inne owoce cytrusowe: grejpfruty czy cytryny. Warto więc wykorzystać to, co akurat mamy pod ręką.