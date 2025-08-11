Mole spożywcze to nieproszony gość, który potrafi uprzykrzyć życie. Te niewielkie owady potrafią zniszczyć zapasy, a ich obecność oznacza konieczność gruntownych porządków. Skąd się biorą w naszych kuchniach i jak skutecznie się ich pozbyć?

Mole spożywcze w kuchni. Skąd się biorą, jak je rozpoznać i skutecznie zwalczać? / Shutterstock

Łakomczuchy z kuchennej szafki

Mole spożywcze to prawdziwi smakosze. Jak mówi entomolog prof. Stanisław Ignatowicz, "mole spożywcze są bardzo łakome, zżerają wszystko, nie tylko produkty zbożowe, ale także zioła, herbatę, bakalie, a jeśli w cukierkach są orzechy, to one po prostu wariują ze szczęścia".

Owady te nie wybierają - jeśli w kuchni lub spiżarni znajdą cokolwiek do zjedzenia, z pewnością to wykorzystają. Ich dieta jest niezwykle szeroka, dlatego mogą pojawić się niemal wszędzie, gdzie przechowujemy suche produkty.

Skąd się biorą mole w naszych domach?

Wielu z nas zadaje sobie pytanie: jak to możliwe, że mole spożywcze pojawiły się w naszej kuchni? Prof. Ignatowicz wyjaśnia, że najczęściej przynosimy je do domu ze sklepu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Cukierki są eksponowane do sprzedaży w dużych, kartonowych pudłach, których zawartość jest uzupełniana z dnia na dzień. To oznacza, iż na stare, coraz starsze cukierki dosypywane są nowe. Te stare mogą mieć nawet wiele miesięcy - tłumaczy ekspert. W takich warunkach mole mają idealne środowisko do rozwoju.

Nawet najdokładniej zamknięte opakowania nie zawsze są barierą nie do pokonania. Mole potrafią przegryźć folię i karton, dlatego mogą pojawić się nawet w teoretycznie bezpiecznych produktach.

A my te pyszności przynosimy do domu, dlatego w ponad 90 proc. pomieszczeń kuchennych czy spiżarni mole spożywcze są nieproszonymi gośćmi - podkreśla prof. Ignatowicz.

Gdzie najczęściej spotkamy mole spożywcze?

Mole spożywcze (Plodia interpunctella), znane również jako omacnica spichrzanka, najczęściej atakują produkty przechowywane w kuchni lub spiżarni. Na ich obecność najbardziej narażone są:

mąka,

kasze (gryczana, jaglana, manna),

ryż,

płatki śniadaniowe,

orzechy,

suszone owoce (rodzynki, morele),

makaron,

cukier,

kakao i czekolada,

kawa i herbata,

przyprawy,

sucha karma dla zwierząt,

pieczywo chrupkie i sucharki.

Mole mogą także zagnieżdżać się w opakowaniach kartonowych, papierowych lub źle zamkniętych plastikowych pojemnikach. Ich obecność zdradzają charakterystyczne pajęczynki, larwy oraz dorosłe osobniki latające w pobliżu zapasów.

Jak skutecznie pozbyć się moli spożywczych?

Zwalczanie moli spożywczych wymaga kilku kroków i dużej skrupulatności. Oto sprawdzone sposoby:

Kontrola i usunięcie zainfekowanych produktów : Przede wszystkim należy dokładnie przejrzeć wszystkie produkty sypkie. Jeśli zauważymy larwy, pajęczynki czy dorosłe mole - trzeba wyrzucić całe opakowanie . Warto sprawdzić również te produkty, które są zamknięte - mole potrafią przegryźć folię i karton.

: Przede wszystkim należy dokładnie przejrzeć wszystkie produkty sypkie. . Warto sprawdzić również te produkty, które są zamknięte - mole potrafią przegryźć folię i karton. Gruntowne sprzątanie szafek: Po usunięciu zainfekowanych produktów trzeba dokładnie umyć szafki i półki ciepłą wodą z dodatkiem octu lub płynu do mycia naczyń . Szczególną uwagę warto zwrócić na szczeliny, narożniki i zawiasy - to tam mogą ukrywać się jaja lub larwy.

Po usunięciu zainfekowanych produktów . Szczególną uwagę warto zwrócić na szczeliny, narożniki i zawiasy - to tam mogą ukrywać się jaja lub larwy. Zabezpieczenie żywności: Produkty sypkie najlepiej przechowywać w szczelnych, szklanych lub plastikowych pojemnikach. Unikajmy otwartych opakowań kartonowych lub papierowych.

Produkty sypkie najlepiej przechowywać w szczelnych, szklanych lub plastikowych pojemnikach. Unikajmy otwartych opakowań kartonowych lub papierowych. Pułapki feromonowe: W sklepach dostępne są specjalne pułapki na mole spożywcze, które przyciągają dorosłe osobniki. Dzięki nim można monitorować i ograniczać populację moli.

W sklepach dostępne są specjalne pułapki na mole spożywcze, które przyciągają dorosłe osobniki. Dzięki nim można monitorować i ograniczać populację moli. Naturalne sposoby odstraszania: Do szafek warto włożyć liście laurowe, goździki, lawendę lub skórki cytrusów - ich zapach odstrasza mole. Regularne wietrzenie i sprzątanie spiżarni także pomaga w walce z tymi owadami.

Czy mole spożywcze są groźne dla zdrowia?

Mole spożywcze nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia człowieka - nie przenoszą chorób, nie gryzą i nie atakują ludzi. Mogą jednak pośrednio wpływać na nasze zdrowie. Zanieczyszczona przez nie żywność staje się niehigieniczna i nieapetyczna. W produktach mogą pojawić się larwy, odchody, pajęczynki czy martwe owady.

U niektórych osób kontakt z zanieczyszczoną żywnością może wywołać reakcje alergiczne: podrażnienia skóry, świąd, wysypkę czy dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Dodatkowo, zanieczyszczone produkty sprzyjają rozwojowi pleśni i bakterii, które już realnie zagrażają zdrowiu.