Wielu z nas po gorącym prysznicu automatycznie sięga do okna, by wypuścić parę wodną z łazienki. Wydaje się to logicznym i prostym sposobem na pozbycie się wilgoci. Jednak najnowsze doniesienia ekspertów wskazują, że ten powszechny nawyk może przynosić więcej szkody niż pożytku.

Lepiej nie otwierać okna po kąpieli (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Specjaliści od wentylacji i zarządzania wilgocią w budynkach alarmują, że otwieranie okna tuż po prysznicu, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest chłodniej niż w środku, może prowadzić do poważnych problemów z pleśnią.

Kiedy zimne powietrze z zewnątrz miesza się z ciepłym, wilgotnym powietrzem z łazienki, dochodzi do gwałtownej kondensacji pary wodnej na chłodnych powierzchniach. W efekcie na płytkach, lustrach, suficie czy oknach pojawiają się kropelki wody, które tworzą idealne warunki do rozwoju pleśni.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, utrzymująca się wilgoć to główny czynnik sprzyjający rozwojowi grzybów i pleśni w pomieszczeniach. Łazienka, jako miejsce o podwyższonej wilgotności i częstych zmianach temperatury, jest szczególnie narażona na ten problem. Szacuje się, że ryzyko pojawienia się pleśni w łazience jest nawet dwa do trzech razy wyższe niż w sypialni czy salonie.

Jak powstaje pleśń w łazience?

Po gorącym prysznicu poziom wilgotności w łazience może wzrosnąć nawet do 90 proc. W małych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach para wodna osiada na wszystkich powierzchniach - od płytek, przez lustra, po sufit i okna. Jeśli wilgoć nie zostanie szybko usunięta, już po 24-48 godzinach mogą pojawić się pierwsze ogniska pleśni.

Otwieranie okna, które wydaje się naturalnym odruchem, może niestety zaburzyć pracę wentylatora łazienkowego, a dodatkowo wprowadzić do wnętrza zimne powietrze, które przyspiesza kondensację. W rezultacie na ścianach i innych powierzchniach gromadzi się jeszcze więcej wilgoci - dokładnie tego potrzebują grzyby do rozwoju.

Co robić, by skutecznie walczyć z wilgocią i pleśnią?

Eksperci zalecają, by, zamiast otwierać okno, skupić się na kilku sprawdzonych metodach, które realnie ograniczają ryzyko rozwoju pleśni: