W naszym codziennym pośpiechu często zapominamy o podstawowej zasadzie zdrowego odżywiania - konsumpcji owoców i warzyw. Okazuje się, że to właśnie one mogą być naszym największym sprzymierzeńcem w walce o lepsze samopoczucie i piękną skórę. Dietetycy zwracają uwagę na proste, lecz kluczowe kryterium wyboru tych produktów: im intensywniejszy kolor, tym lepiej.

Sezonowość to klucz do jakości

Zdrowotne korzyści płynące z konsumpcji owoców i warzyw są niepodważalne, a te sezonowe mają jeszcze więcej do zaoferowania. Dzięki wyższemu poziomowi antyoksydantów, witamin A, C, i E, sezonowe produkty znacząco wpływają na naszą odporność i energię.

Oto niektóre z przykładów owoców i warzyw, które mogą znacząco poprawić nasze zdrowie i wygląd:

Papryka,

czarna porzeczka,

banany,

jabłka,

borówki,

truskawki,

rzodkiewki.

Dietetycy podkreślają, że świeże produkty sezonowe mają przewagę nad tymi przechowywanymi, które tracą wiele swoich wartości odżywczych.

Przechowywanie zmniejsza wartość odżywczą

Proces przechowywania nie jest obojętny dla jakości owoców i warzyw. Długotrwałe magazynowanie prowadzi do degradacji skrobi, pektyn i do powstawania cukrów prostych.

I tak na przykład w efekcie długiego przechowywania kapusty znajdująca się w niej witamina C redukuje się nawet o 20 proc., a w ziemniakach jest to wynik rzędu 70 proc. Dlatego truskawki zjedzone w sezonie będą znacznie bardziej wartościowe niż te spożywane poza nim.

Kreatywne sposoby na więcej owoców i warzyw w diecie

Specjaliści zachęcają do kreatywnego włączania owoców i warzyw do codziennej diety. Proste metody, takie jak dodawanie plasterka pomidora do kanapki czy mieszanie owoców i warzyw do wody mineralnej, mogą znacząco zwiększyć ich spożycie. Dodatkowo, wypieki z dodatkiem warzyw, takie jak ciasto marchewkowe czy szpinakowe, to smaczny i zdrowy sposób na zaspokojenie potrzeb organizmu.