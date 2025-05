Truskawki to jedne z najbardziej ulubionych letnich przysmaków, ale ich delikatność sprawia, że szybko tracą świeżość. Okazuje się, że ani lodówka, ani miseczka z owocami nie są najlepszym miejscem do ich przechowywania. Jak więc przedłużyć ich przydatność do spożycia? Oto kilka sprawdzonych sposobów.

Uważaj, co jesz z jajkami! Możesz mieć problemy z trawieniem Świeże truskawki bez tajemnic: Jak zachować ich świeżość? Wybór i zakup: Pierwszy krok do dłuższej świeżości Podstawą jest już odpowiedni wybór na rynku. Truskawki, które nie dojrzewają po zerwaniu, wymagają dokładnej selekcji. Szukaj owoców z żywą czerwienią i świeżymi, zielonymi czapeczkami, unikając tych z białymi szypułkami. Pamiętaj, że jedna zgniła jagoda może zepsuć całą partię. Opakowanie ma znaczenie Tradycyjne plastikowe pojemniki nie są przyjaciółmi truskawek. Lepszym wyborem będą te drewniane lub tekturowe, które zapewniają lepszą cyrkulację powietrza. To klucz do dłuższego zachowania świeżości. Przechowywanie: Złota zasada świeżości Zapomnij o lodówce i koszu na owoce. Idealne warunki stworzysz w szklanym lub plastikowym pojemniku z pokrywką, wyłożonym ręcznikami papierowymi. Nieumyte truskawki ułóż w jednej warstwie, a między kolejnymi warstwami również połóż ręczniki. Pozostaw pokrywkę lekko uchyloną lub zrób w niej małe otwory, by umożliwić cyrkulację powietrza. Przechowuj pojemnik w chłodnym, ciemnym miejscu. Sposoby na dłuższą świeżość Przed przechowywaniem warto zanurzyć truskawki w roztworze wody z octem, by zabić bakterie i zarodniki pleśni. Pamiętaj, by nie usuwać zielonych czapeczek przed przechowywaniem i nie myć owoców aż do momentu spożycia. Jeśli planujesz dłuższe przechowywanie, roztwór wody z miodem może być świetnym pomysłem, by jeszcze bardziej przedłużyć świeżość. Jakie są wartości odżywcze truskawek? Truskawki są owocami niskokalorycznymi i bogatymi w składniki odżywcze. Oto najważniejsze wartości odżywcze truskawek (w przeliczeniu na 100 g świeżych owoców): Wartość energetyczna: ok. 32 kcal

Białko: 0,7 g

Tłuszcz: 0,3 g

Węglowodany: 7,7 g

w tym cukry: 4,9 g

Błonnik: 2 g Witaminy i składniki mineralne: Witamina C: ok. 58 mg (ponad połowa dziennego zapotrzebowania dla dorosłego człowieka)

Witamina A: 1 µg

Witamina E: 0,3 mg

Kwas foliowy: 24 µg

Potas: 153 mg

Magnez: 13 mg

Wapń: 16 mg

Fosfor: 24 mg

Żelazo: 0,4 mg Truskawki są także źródłem antyoksydantów, takich jak polifenole i antocyjany, które wspierają odporność i działają przeciwzapalnie.