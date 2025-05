Ma 19 lat, pochodzi z Krakowa i właśnie zdobyła najwyższą górę świata. Zoja Skubis została najmłodszą Polką na "Dachu Świata".

19-letnia Zoja Skubis zdobyła najwyższą górę świata / Shutterstock

W niespełna kilkanaście dni przed swoimi 20. urodzinami, Zoja Skubis, młoda influencerka i globtroterka, osiągnęła niezwykły wyczyn. Została najmłodszą Polką, która stanęła na szczycie Mount Everest, najwyższej góry na Ziemi. Swoim sukcesem podzieliła się w mediach społecznościowych, gdzie od lat buduje swoją popularność.

Od vlogów nastolatki do rekordzistki

Zoja Skubis, znana z autorskich vlogów na TikToku, początkowo dzieliła się z internautami fragmentami ze swojego życia. Z czasem jednak jej pasja do podróży i wspinaczki górskiej zyskała na znaczeniu, przyciągając uwagę setek tysięcy obserwujących. W 2024 roku zdobyła Manaslu, co było zapowiedzią jeszcze większego osiągnięcia.

Zoja nie ukrywa, że to właśnie jej ojciec, który tragicznie zginął podczas wyprawy w góry, zaszczepił w niej miłość do wspinaczki. "Od taty otrzymałam pasję, wytrwałość i ogromne pokłady miłości do świata" - napisała w emocjonalnym poście na Instagramie.

Instagram Post

Droga na szczyt

Przygotowania do wyprawy na Dach Świata trwały miesiącami i pochłonęły 332 tysiące złotych. Skubis nie kryła, że to właśnie dzięki działalności w mediach społecznościowych udało jej się zebrać potrzebne środki. "Oficjalnie, o 11:38, 18 maja 2025 roku stanęłam na szczycie Mount Everest, zostając tym samym najmłodszą Polką na Dachu Świata!" - ogłosiła triumfalnie.

W swoim wpisie Zoja nie zapomniała podziękować swoim obserwatorom: "Przede wszystkim dziękuję Wam! Powtarzam się, ale to Wy od zawsze stanowiliście podstawę wszystkich pomysłów, które kiełkują w mojej głowie. Dziękuję, że od zawsze mogę na Was liczyć".