Czy wiesz, że właśnie nastał najlepszy czas na cieszenie się smakiem i aromatem truskawki, prawdziwej królowej owoców? Te małe czerwone cuda nie tylko kuszą zmysły, ale również oferują bogactwo składników odżywczych, które mogą mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Poznaj bliżej właściwości truskawek i dowiedz się, jak rozpoznać te najlepsze, polskie owoce na tle importowanych konkurentów.

Sezon na truskawki: Odkryj sekrety królowej owoców / Shutterstock

Superowoc na wyciągnięcie ręki

Truskawki to prawdziwe superowoce, które zachwycają nie tylko smakiem, ale również niską kalorycznością oraz wysoką gęstością odżywczą. Jedząc truskawki, dostarczamy organizmowi mnóstwo wartościowych składników przy minimalnej ilości kalorii. To sprawia, że są one doskonałym wyborem dla osób dbających o linię.

Moc antyoksydantów

Jedną z najcenniejszych zalet truskawek jest ich wyjątkowo wysoka aktywność przeciwutleniająca. Dzięki obfitości antyoksydantów, w tym witaminy C, kwasu elagowego, kwasów fenolowych oraz antocjanów, truskawki mogą wspierać układ odpornościowy, zapobiegać chorobom nowotworowym, a także chronić przed chorobami serca i naczyń krwionośnych. Ponadto przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka tworzenia blaszek miażdżycowych oraz łagodzą stany zapalne.

Bogactwo składników odżywczych

Truskawki są źródłem nie tylko antyoksydantów, ale także witamin z grupy B, witaminy A, E, PP oraz minerałów takich jak żelazo, fosfor, magnez i mangan.

W 100 gramach truskawek znajdziemy jedynie 33 kcal, a także imponującą dawkę witaminy C, pokrywającą większość dziennego zapotrzebowania.

Jak wybrać najlepsze truskawki?

Truskawka to superowoc / Shutterstock

Wybierając truskawki, warto zwrócić uwagę na ich wygląd i zapach. Owoce powinny być jędrne, dobrze wybarwione, bez śladów nagnieceń czy pleśni. Unikajmy truskawek zawilgoconych lub pogniecionych.

Świeżość truskawek polskich można rozpoznać po intensywnym zapachu i jasnozielonej, świeżej szypułce. Warto również sprawdzić owoce na dnie łubianki, aby upewnić się, że wszystkie są w dobrym stanie.

Sezon truskawkowy w pełni

Chociaż truskawki dostępne są w sprzedaży przez cały rok, to te najlepsze, pełne smaku i aromatu, możemy cieszyć się od wiosny do jesieni. Sezon na polskie truskawki trwa aż do października, oferując nam najlepszą jakość i wartości odżywcze. Truskawki importowane, choć mogą imponować wyglądem, często nie dorównują polskim owocom pod względem smaku i zapachu.