Orange Polska uruchomił nową odsłonę programu odkupu smartfonów. Dzięki niej klienci mogą oddawać nieużywane telefony i otrzymywać w zamian elektroniczne bony zniżkowe. Co ważne, Orange płaci za stare telefony, nawet jeśli są uszkodzone lub częściowo niesprawne.

Aktualna oferta obejmuje wszystkie smartfony, które da się uruchomić, niezależnie od marki czy wieku. W przypadku sprawnych urządzeń Orange przyznaje elektroniczny bon o wartości co najmniej 40 złotych. Im lepszy stan telefonu lub nowszy model, tym wyższa może być kwota bonu. Ostateczną wartość określa pracownik salonu, który dokonuje oceny sprzętu.

Co ciekawe, program przewiduje również możliwość oddania całkowicie niesprawnych telefonów. Jeśli telefon nie daje się włączyć, klient otrzyma bon o wartości 20 zł. Warunkiem jest obecność numeru IMEI na obudowie lub wewnątrz telefonu - bez niego pracownik nie przyjmie urządzenia.

Ile można oddać telefonów?

Orange wprowadził kilka zasad bezpieczeństwa. Operator nie przyjmuje telefonów ze spuchniętą baterią z powodu ryzyka pożarowego. Takie urządzenia można jednak oddać w specjalnym pojemniku na elektrośmieci, skąd trafią do bezpiecznego recyklingu.

W programie obowiązują także limity: jeden klient może oddać maksymalnie dziesięć telefonów wycenionych na 20 lub 40 zł w ciągu miesiąca kalendarzowego.

Bon przyznawany przez Orange ma formę elektroniczną i jest wystawiony na okaziciela. Jest ważny przez 60 dni od daty wydania i można go wykorzystać na kilka sposobów:

w salonach Orange,

na stronie internetowej operatora,

w aplikacji Mój Orange,

przy zamówieniach składanych przez telefoniczną infolinię.

Do kiedy trwa akcja?

Akcja potrwa do wyczerpania puli bonów, a ostateczny termin zakończenia programu to 31 maja 2026 r. To doskonała okazja, aby pozbyć się starych smartfonów i jednocześnie zyskać zniżkę na nowe urządzenia.