Dziennikarka RMF FM Ola Filipek już w niedzielę zatańczy w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", kultowym programie Polsatu. Jej partnerem będzie Wojtek Kucina. Trzymamy za nich kciuki i już teraz zapraszamy Was na wspólne kibicowanie. Spotkajmy się w Lublińcu.

Ola Filipek i Wojciech Kucina / Pawel Wodzynski / East News Ola Filipek jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek RMF FM. Słuchacze pokochali ją za optymizm, uśmiech i zaangażowanie. Wraz z Mateuszem Opyrchałem prowadzi "Lepszą Połowę Dnia". Teraz Ola będzie mogła zaprezentować się także przed telewizyjnymi kamerami, biorąc udział w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". Jej partnerem na parkiecie będzie Wojtek Kucina. Razem tworzą parę z numerem 11. Powalczą o Kryształową Kulę w 16. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Telewizja Polsat będzie pokazywać ten kultowy program od niedzieli 2 marca. Instagram Post Wielkie kibicowanie Oli Filipek w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" / Grafika RMF FM W niedzielę 2 marca pierwszy odcinek 16. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Z tej okazji organizujemy wspólne oglądanie i kibicowanie naszej Oli Filipek i jej partnerowi Wojtkowi Kucinie. Widzimy się w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu o godz. 19.00. Razem z nami bawić się będzie Piotr Kupicha z zespołu Feel, a w przerwach na chętnych czeka szybka lekcja tańca z profesjonalistą. Potańcówka z gwiazdami w Ciechocinku / Grafika RMF FM Już teraz zapraszamy Was na piątek 28 lutego do Ciechocinka. O 16:00 startuje Potańcówka z gwiazdami. Przygotujcie się na taneczne szaleństwo z Hanną Żudziewicz i Michałem Kassinem z "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Pokażą kroki, którymi każdy może zrobić furorę na imprezie. Będą konkursy i atrakcje. Imprezę poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna z Polsatu i Maciej Jędruch z RMF FM, a Tomasz Wygoda, juror "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", zdradzi kulisy programu. Zobacz również: Grzechu warte. Przepis na puszyste pączki na Tłusty Czwartek

