Tańczyć każdy może! Przekonują do tego uczestnicy piątkowego wydarzenia "Taniec z gwiazdami. Potańcówka" w Ciechocinku. To specjalna rozgrzewka przed startem kolejnej edycji kultowego programu "Taniec z gwiazdami". W niedzielę na parkiecie będzie można zobaczyć m.in. naszą redakcyjną koleżankę Olę Filipek, której gorąco kibicujemy!

W Ciechocinku w ogrodach Pałacu Łazienki Uzdrowiskowe w piątkowe popołudnie odbywa się wyjątkowa potańcówka.

Wyjątkowa, ponieważ stanowi rozgrzewkę przed "Tańcem z gwiazdami", którego kolejna edycja wystartuje już w niedzielę w Polsacie. W parze nr 11 zatańczy Ola Filipek z RMF FM, która - wraz z Mateuszem Opyrchałem - prowadzi "Lepszą Połowę Dnia". Jej partnerem w kultowym programie Polsatu będzie Wojtek Kucina.

Reporter RMF FM Michał Dobrowłowicz, który jest w Ciechocinku informuje, że dzisiaj każdy chętny może nauczyć się tam podstawowych kroków i to pod wodzą tancerzy Hanny Żudziewicz i Michała Kassina. To idealna okazja, by spalić trochę kalorii po Tłustym Czwartku.

W ogrodach Pałacu Łazienki Uzdrowiskowe jest także strefa kibiców naszej redakcyjnej koleżanki Oli Filipek.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Trzymajcie za nią kciuki! Już teraz zapraszamy Was na wspólne niedzielne kibicowanie.

Spotkajmy się w Lublińcu!