Dziś premiera książki "Masz to po mnie. Jakie przekonania dostałyśmy od naszych matek i babek?". "Bardzo ważną wartością dla dziewczyn z mojego pokolenia jest niezależność" - mówi w RMF FM jej autorka. Marta Szarejko przeanalizowała z doświadczonymi psychoterapeutkami i socjolożkami przekazy rodzinne współczesnych Polek.

Okładka książki / Materiały prasowe

"Muszę posprzątać". "Szanuj się". "Jakoś się przemęczysz". W tej książce można znaleźć odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób słowa, które słyszymy od najważniejszych kobiet w naszym życiu, w nas pracują.

Tych słów nie zapominamy nigdy. Myślę, że ważne jest uświadomienie sobie, czy my je "myślimy", czy ktoś mówi to za nas, w naszych głowach - mówi w RMF FM Marta Szarejko.

Jestem świadoma, że jest też mnóstwo pozytywnych przekazów. Natomiast rzeczywiście ja skupiam się w książce na tych, które trochę bardziej nam utrudniają życie, niż ułatwiają. (...) Są dwie drogi. Albo poradzimy sobie z tym samodzielnie przy pomocy zaprzyjaźnionych kobiet, które bardzo cenimy i damy radę same. Albo przy pomocy psychoterapeutki - dodaje autorka.



Nasze babki, matki i my. Przekazy rodzinne współczesnych Polek

To jest książka dla dziewczyn takich jak ja. Które lubią analizować różne rodzinne sytuacje, których życie rodzinne nie było pasmem szczęść. Które nie chcą "wychodzić" z rodziny, bo wiedzą jak to jest ważne. Nie chcą wykonywać radykalnych ruchów. Ale z drugiej strony chcą więcej zrozumieć. To książka dla dziewczyn, które przeczuwają różne rzeczy, ale same nie mają czasu albo możliwości, żeby to konkretnie nazwać - mówi w RMF FM Marta Szarejko.



Opowiadając o początkach nowej książki autorka opisuje, że po rozmowie z jedną z psychoterapeutek o emocjach zaczęła myśleć o tym, jak nasze matki i inne kobiety w rodzinie przekazują nam konkretne przekonania na temat najważniejszych wartości w naszym życiu. Przecież nie zawsze mówią wprost, co myślą o seksie, niezależności albo przemocy. Rzadko wspominają poród, nie zawsze otwarcie mówią o związkach, pieniądzach albo o przyjaźniach z innymi kobietami. Czy milcząc, także kształtują nasze myśli? Jak? I skąd same wzięły konkretne opinie na różne tematy? Czy wszystkie dostały od swoich matek i babek? Pytałam więc specjalistki o przekazy na temat emocji, ciała, seksu, pracy, pieniędzy, niezależności, porodu, przemocy, jedzenia, ale też porządku i sprzątania, macierzyństwa i związków.

Każde spotkanie było dla mnie poruszające, ponieważ wszystkie ekspertki nie tylko dzieliły się ze mną ogromem wiedzy, spostrzeżeniami i doświadczeniem zawodowym, lecz również przekonaniami, które dostały od swoich matek. Przez chwilę mogłam skierować latarkę na ich prywatne życie i oświetlić fragmenty, o których nie miałam pojęcia, mimo iż część moich rozmówczyń znam od lat - opisuje Marta Szarejko.

W książce "Masz to po mnie. Jakie przekonania dostałyśmy od naszych matek i babek?" reportażystka i dziennikarka rozmawia z Magdaleną Sękowską, Justyną Dąbrowską, Aleksandrą Józefowską, Martą Niedźwiecką, Ewą Chalimoniuk, Alicją Długołęcką, Agnieszką Koch, Paulą Pustułką, Barbarą Józefik, Agnieszką Rumińską, Iwoną Chmurą-Rutkowską, Renatą Durdą i Magdaleną Śniegulską.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego.