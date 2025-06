Irlandzka aktorka poślubiła Lowdena zeszłego lata w Edynburgu. Uroczystość była kameralna.



Zdobywczyni Złotego Globu poznała przyszłego męża na planie dramatu historycznego "Maria, królowa Szkotów", który trafił na ekrany w 2018 roku.

Para bardzo rzadko mówi na temat swojego związku. Ronan zrobiła wyjątek podczas niedawnej rozmowy z brytyjskim magazynem "Vogue". Ujawniła ona wówczas, że jest gotowa na macierzyństwo. Znalazłam swojego partnera i jestem na takim etapie, że mogłabym mieć dziecko. Zawsze tego chciałam - zdradziła.



W marcu Lowden przyznał z kolei, że zanim poznał przyszłą żonę, planował porzucić wykonywaną profesję. Podczas wspólnej pracy Ronan tak bardzo zachwyciła go swoim kunsztem, że natychmiast zapałał do niej uczuciem. Co więcej, dzięki niej postanowił dać aktorstwu jeszcze jedną szansę. Sprawiała, że granie wydawało się tak łatwe, jak oddychanie. To było niesamowicie inspirujące - wyjawił gwiazdor "Dunkierki" w wywiadzie dla "The Times".