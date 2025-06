Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek szereg ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Alarmy obejmują wiele regionów Polski i obowiązują od godziny 13 do 23. Mieszkańcy zagrożonych obszarów muszą liczyć się z intensywnymi opadami, burzami, a nawet gradem. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.

Burze z gradem i wichurami / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

IMGW wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia dla południowo-wschodniej Polski - możliwe burze, grad i silny wiatr.

Najgroźniejsze zjawiska prognozowane są w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem.

Które powiaty są najbardziej zagrożone i kiedy dokładnie obowiązują alerty? Sprawdź teraz!

Burze z gradem i wichurami. Pomarańczowe alerty w czterech województwach

Ostrzeżenia drugiego stopnia (pomarańczowe) przed burzami dotyczą województw:

małopolskiego (z wyłączeniem powiatów: miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego),

podkarpackiego,

świętokrzyskiego (powiaty: kazimierski, buski, staszowski, sandomierski),

lubelskiego (powiaty: janowski, biłgorajski, zamojski, Zamość, tomaszowski, hrubieszowski).

W tych rejonach przewiduje się burze z opadami od 20 do 35 mm na metr kwadratowy, miejscami nawet do 45 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalne opady gradu. Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek od godziny 13 do 23.