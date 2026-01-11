Nie żyje Bob Weir, gitarzysta, wokalista i współzałożyciel legendarnej grupy Grateful Dead. Informację o śmierci 78-letniego muzyka przekazała w sobotę agencja AP, powołując się na oświadczenie opublikowane na koncie internetowym artysty.

Bob Weir odszedł spokojnie, w otoczeniu bliskich, po walce z rakiem i problemach z płucami.

Był jednym z trzech liderów Grateful Dead, obok Jerry’ego Garcii i Phila Lesha.

Do zespołu dołączył jako 17-latek, a przez ponad 60 lat koncertował i współtworzył historię amerykańskiej muzyki.

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Bobby'ego Weira. Odszedł spokojnie, w otoczeniu bliskich, po tym, jak z odwagą pokonał raka, tak jak tylko Bobby potrafił. Niestety, ostatecznie uległ problemom z płucami" - czytamy w oświadczeniu.

Bob Weir, obok Phila Lesha i Jerry'ego Garcii, był jednym z trzech liderów formacji założonej w 1965 roku w San Francisco. Po śmierci Garcii (1995) i Lesha (2024), pozostawał kluczową postacią dbającą o muzyczne dziedzictwo grupy.

Artysta dołączył do zespołu (początkowo pod nazwą The Warlocks) jako 17-latek. Przez trzy dekady współtworzył potęgę Grateful Dead, pisząc i śpiewając w takich utworach jak "Sugar Magnolia", "One More Saturday Night" czy "Mexicali Blues". Po śmierci Garcii w 1995 roku, Weir kontynuował działalność w ramach licznych projektów, m.in. Dead & Company.

"Przez ponad sześćdziesiąt lat Bobby koncertował. Gitarzysta, wokalista, gawędziarz i współzałożyciel Grateful Dead. Bobby na zawsze pozostanie tym, którego unikalna twórczość zmieniła amerykańską muzykę" - podkreślono w komunikacie.

Choć Weir cieszył się statusem ikony muzyki rockowej, głównie w USA - jako filar sceny rocka psychodelicznego i nurtu jam bandów. Poza Ameryką jego popularność ograniczała się do kręgów koneserów muzyki lat 60. i 70. W Polsce posiada niszową, lecz wierną grupę fanów, a jego solowe albumy, w tym "Ace", są dostępne w dystrybucji online.

