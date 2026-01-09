W stołecznym kinie Iluzjon zaczyna się Festiwal 28. Orłów. W programie są polskie filmy fabularne i dokumentalne, spośród których Polska Akademia Filmowa wyłoni nominowanych do Polskich Nagród Filmowych. W programie m.in. "Dom Dobry" Wojciecha Smarzowskiego czy "Rocznica", pierwszy hollywoodzki film Jana Komasy.

Wojciech Smarzowski, reżyser filmu "Dom Dobry", który będzie pokazywany na festiwalu / Paweł Wodzyński / East News

Każdy znajdzie coś dla siebie - zapewnia w RMF FM Iza Wójcik. To jest festiwal, na którym w czasie spotkania z publicznością oddajemy mikrofon widzom - dodaje dyrektorka Polskich Nagród Filmowych.

W programie festiwalu, który potrwa do 8 lutego, znalazło się prawie 70 tytułów, są również liczne spotkania z twórcami. Przegląd zacznie się od uroczystego seansu rodzinnego thrillera "Rocznica", amerykańskiego debiutu wielokrotnego laureata Orłów Jana Komasy.

Widzowie festiwalu zobaczą też m.in. film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" w reżyserii Emi Buchwald, w którym wchodząca w dorosłość czwórka rodzeństwa próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączących ich więzi.

Będzie też pokaz najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego "Dom Dobry" o przemocy domowej, który uruchomił dyskusję o problemie na niespodziewaną skalę.

W programie jest też pełnometrażowy debiut fabularny Moniki Majorek "Innego końca nie będzie", o rodzinie, która próbuje ułożyć sobie życie po niespodziewanej śmierci ojca. "Ministranci" Piotra Domalewskiego to z kolei opowieść o nastoletnich ministrantach, których, oprócz wiary, połączyła przyjaźń i rap. Będzie też najnowszy film Agnieszki Holland "Franz Kafka", o jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Michał Kwieciński pokaże z kolei reżyserską wersję filmu "Chopin! Chopin!".

Sporą reprezentację mają również filmy dokumentalne. To m.in. "Bałtyk" Igi Lis, "Listy z Wilczej" Arjuna Talwara, "Pociągi" Macieja Drygasa czy "Król Maciuś Pierwszy" Jaśminy Wójcik.

Na finał, 8 lutego, zaplanowano pokaz w ramach kategorii Orły Special, podczas którego wyświetlony zostanie film "Jak daleko stąd, jak blisko" laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia z 2002 roku Tadeusza Konwickiego, który w tym roku obchodziłby 100. rocznicę urodzin.

Nominacje do 28. Polskich Nagród Filmowych Orły zostaną ogłoszone 11 lutego. Laureatów poznamy 9 marca podczas Ceremonii Polskich Nagród Filmowych Orły 2026. Wyróżnienia przyznawane są w 20 kategoriach.