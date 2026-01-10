Nieprzebrane tłumy zwiedzających przyciąga w Paryżu głośna wystawa twórczości sławnego barokowego malarza Georgesa de La Toura. Została ona zorganizowana w niewielkim i mało znanym paryskim Muzeum Jacquemart-Andre, które należy do prestiżowego Instytutu Francji.

Wystawa Georgesa de La Toura w Paryżu / Marek Gładysz / RMF FM

Specjalisci podkreślają, ze Georges de La Tour - wybitny malarz epoki baroku - był mistrzem przedstawiania światla i cienia. Jego obrazy to gra kontrastów godna teatralnej sceny, co do dzisiaj fascynuje ludzi oglądających jego dzieła. Dowodem są kolejki ustawiające się przed mało w sumie znanym paryskim Muzeum Jacquemart-Andre. Wystawa trwać będzie tylko do 25 stycznia.

Po raz pierwszy przyszedłem do tego muzeum. Wystawa jest wspaniała. Świetnie widać artystyczną grę światła i cienia w salach, które specjalnie zostały pogrążone w półmroku - tlumaczy korespondentowi RMF FM Markowi Gładyszowi zachwycony 52-letni paryżanin Jacques.

Georges de La Tour (1593-1652) to jeden z najsłynniejszych francuskich malarzy XVII wieku. Dziś uznawany jest za wielkiego artystę epoki baroku, choć przez długi czas po jego śmierci był prawie zapomniany. Jego obrazy wyróżniają się niezwykłym nastrojem, spokojem i przede wszystkim wyjątkowym sposobem ukazywania światła i cienia.

Ten sławny artysta urodził się w Lotaryngii, regionie położonym z dala od największych centrów artystycznych tamtych czasów. Nie podróżował tak dużo jak inni malarze baroku i większość życia spędził w swoim regionie. Mimo to zdobył uznanie i pracował także dla dworu królewskiego. Żył w trudnych czasach wojen i niepokojów, co wpłynęło na spokojny, poważny charakter jego dzieł.

Malował zarówno sceny religijne, jak i obrazy przedstawiające zwykłych ludzi: żebraków, muzyków czy postacie z życia codziennego. Jego bohaterowie są zazwyczaj spokojni, nieruchomi i skupieni. Nie ma tu gwałtownych ruchów ani przesadnych emocji. Dzięki temu widz może zatrzymać się na chwilę i w ciszy przyjrzeć się scenie.

Najważniejszą cechą malarstwa Georgesa de La Toura jest jego mistrzowska gra światła i cienia. W wielu obrazach jedynym źródłem światła jest świeca. To właśnie ona oświetla twarze, dłonie i najważniejsze elementy sceny, podczas gdy reszta pogrążona jest w mroku.

Światło u Georgesa de La Toura nie tylko pokazuje kształty, ale tworzy nastrój - spokojny, tajemniczy, czasem pełen zadumy. Cień nie jest pustką, lecz ważną częścią obrazu. Dzięki temu jego dzieła wydają się ciche, intymne i bardzo ludzkie.

Choć ten artysta należy do epoki baroku, jego styl różni się od baroku pełnego przepychu i ruchu. Zamiast bogatych dekoracji i dynamicznych scen proponuje prostotę, ciszę i skupienie. To również jest barok - barok refleksyjny, który ma poruszać widza nie hałasem, lecz spokojem i światłem.

Właśnie dlatego można powiedzieć, że Georges de La Tour był wielkim malarzem baroku, który wybrał własną, wyjątkową drogę artystyczną.

Dziś obrazy La Toura znajdują się w najważniejszych muzeach świata i nadal przyciągają uwagę widzów. Jego sztuka pokazuje, że do stworzenia silnego przekazu nie potrzeba wielu kolorów ani skomplikowanych scen. Czasem wystarczy światło świecy, cisza i ludzka twarz.

Specjaliści podkreślają, ze Georges de La Tour przypomina nam, iż w sztuce - podobnie jak w życiu - warto czasem zwolnić, zatrzymać się i spojrzeć uważnie na to, co naprawdę ważne.