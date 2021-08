Pełne czułości pacnięcie łapą – tak Azira przywitała swojego partnera Sahima po długiej przerwie. Parze towarzyszy niespełna trzymiesięczna Ariza, która bez kłopotu została zaakceptowana przez ojca. Mowa o rodzinie białych lwów, które mieszkają w Zoo Safari Borysew w gminie Poddębice w Łódzkiem.

Rodzina białych lwów w Zoo Safari Borysew w gminie Poddębice w Łódzkiem (fot. Zoo Safari Borysew) / Materiały prasowe

Białe lwy w warunkach naturalnych można spotkać w okolicach Parku Krugera w Republice Południowej Afryki. To niezwykle rzadkie zwierzęta, które w środowisku naturalnym najczęściej padają ofiarami kłusowników. Tym bardziej cieszą narodziny kolejnego lwiątka, dwunastego potomka rodziców Aziry i Sahima.

Poprawiliśmy o ponad 10 procent populację światową tych zwierząt - mówi właściciel zoo, Andrzej Pabich. Narodziny Arizy cieszą tym bardziej, że nastąpiło po 4 latach przerwy - dodaje.

Rodzina białych lwów w Zoo Safari Borysew w gminie Poddębice w Łódzkiem (film autorstwa pracowników Zoo Safari Borysew) Materiały prasowe

Na czas narodzin i pierwszych tygodni życia małej lwicy samiec został odseparowany. Od samic dzieliło go ogrodzenie i zwierzęta nie miały możliwości bezpośredniego kontaktu. Na szczęście pierwsze spotkanie po obowiązkowej rozłące przebiegło bez niespodzianek i teraz całą rodzinę można podziwiać na wybiegu.

Jak wygląda dzień z życia białych lwów?

Około dziewiątej zwierzęta są wypuszczane, bo noc spędzają w pomieszczeniach - opowiada Andrzej Pabich. Później są karmione. To okazja dla zwiedzających na zrobienie świetnych zdjęć. Jedzą kurczaki, wołowinę, wieprzowinę, bażanty i króliki - wymienia.

Lwiątko żywi się przede wszystkim mlekiem mamy, ale chętnie próbuje już mięsa, zabierając i szarpiąc duże kawałki.

Rodzina białych lwów w Zoo Safari Borysew w gminie Poddębice w Łódzkiem (film autorstwa pracowników Zoo Safari Borysew) Materiały prasowe

Lwy większość czasu spędzają na błogim lenistwie, chociaż małą Arizę rozpiera energia i ciekawość świata. Nad jej bezpieczeństwem czuwają rodzice. Mama jest zawsze obok, a tata pilnuje rodziny dokładnie obserwując wszystko, co dzieje się wokół wybiegu. Właściciel zoo zapewnia, że tak sielski obrazek to codzienność.

Ta para jest niesamowita, są doskonale dobrani! - mówi pan Andrzej. Sahim do mnie przychodzi, ja go głaszczę... W domu go wychowywaliśmy. I czekał na spotkanie z samicami, cały czas leżał przy wyjściu i patrzył w ich stronę, kiedy wreszcie wyjdą - tłumaczy.

Poza białymi lwami w zoo można podziwiać m.in. białe tygrysy bengalskie, białe wilki, pumę, serwale, lemury, małpy, żyrafę i stado krokodyli.