"Super Sub" to najszybszy prywatny pojazd podwodny na świecie. Testy morskie maszyny zakończyły się pomyślnie i wkrótce trafi ona do pierwszego właściciela. Sprawdź, jaką prędkość rozwija ta niezwykła jednostka.

"Super Sub" - najszybszy prywatny pojazd podwodny / Tom van Oossanen/U-Boat Worx/Cover Images / East News

Jaką prędkość rozwija "Super Sub"?

Pojazd podwodny "Super Sub" został zaprojektowany przez firmę U-Boat Worx. Przeszedł program testów na wodach u wybrzeży Curaçao w Ameryce Południowej. Inżynierowie sprawdzali osiągi, systemy bezpieczeństwa oraz sterowność jednostki. Próby potwierdziły, że "Super Sub" jest w stanie osiągnąć prędkość do 9 węzłów (ok. 16,7 km/h) dzięki napędowi o mocy 100 kW.

Nowoczesna konstrukcja pozwala na wznoszenie i zanurzanie pod kątem do 45 stopni, co umożliwia sprawne poruszanie się pod wodą. "Super Sub" może zanurzyć się na głębokość do 300 metrów i pokonać dystans do 10 mil morskich (ok. 18,5 km).

Konstrukcja "Super Sub"

Podczas testów szczególną uwagę poświęcono systemom napędowym, sterowaniu oraz zabezpieczeniom. Pojazd wyposażono w sonar skanujący dno i automatycznie korygujący kurs, a także zwielokrotnione systemy bezpieczeństwa i podtrzymywania życia. Przezroczysta, akrylowa kabina zapewnia panoramiczny widok i maksymalizuje widoczność dla załogi.

"Super Sub" zaprojektowano z myślą o integracji z luksusowymi jachtami lub jako samodzielną jednostkę eksploracyjną. Dzięki swoim osiągom może posłużyć do badania większych obszarów podczas jednego zanurzenia - stwierdził producent. Przekazanie maszyny pierwszemu właścicielowi ma nastąpić w najbliższych tygodniach.