Gdy światowe rankingi piękna i architektury mostów ogłaszają swoje wyniki, zwykle na podium goszczą takie legendy jak Most Brookliński w Nowym Jorku, Tower Bridge w Londynie czy Pont Alexandre III w Paryżu. Tym razem jednak to niewielkie miasto w sercu Bałkanów przyciągnęło uwagę ekspertów i podróżników z całego świata. Most, który przez wieki łączył ludzi, kultury i tradycje, dziś zyskał miano najpiękniejszego na świecie.

Stary Most w Mostarze / Shutterstock

Stari Most, czyli "Stary Most", to piękny kamienny most nad rzeką Neretwą w sercu Mostaru w Bośni i Harcegowinie.

W prestiżowym rankingu magazynu "Time Out" przeprawa została uznana za najpiękniejszy most świata.

Most ma ponad 400 lat i został zbudowany za czasów sułtana Sulejmana Wspaniałego jako symbol potęgi Imperium Osmańskiego.

Podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w 1993 roku most został zniszczony, ale udało się go odbudować.

W 2005 roku Stari Most i otaczająca go starówka zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Klejnot nad Neretwą

Stari Most, czyli po prostu "Stary Most", rozciąga się nad hipnotyzująco turkusowymi wodami rzeki Neretwy, w samym sercu Mostaru w Bośni i Harcegowinie. To miejsce, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem, a różnorodne kultury splatają się w jedną, niepowtarzalną mozaikę. Most nie tylko łączy dwa brzegi miasta - łączy także ludzi, tradycje i historie, które przez wieki kształtowały to niezwykłe miejsce.

Spacerując po kamiennych płytach Starego Mostu, można poczuć ducha dawnych czasów. To tutaj, na wąskim łuku mostu, spotykają się mieszkańcy i turyści, by podziwiać panoramę miasta, wsłuchać się w szum rzeki i obserwować śmiałków, którzy z wysokości kilkunastu metrów skaczą do wody - tradycja ta sięga setek lat wstecz i jest jednym z symboli Mostaru.

Most, który przetrwał wieki i wojnę

Historia Starego Mostu sięga połowy XVI wieku. To właśnie wtedy, na zlecenie sułtana Sulejmana Wspaniałego, rozpoczęto budowę mostu, który miał stać się nie tylko praktyczną przeprawą, ale i symbolem potęgi Imperium Osmańskiego. Przez ponad 400 lat most był świadkiem codziennego życia mieszkańców, ale także burzliwych dziejów regionu. Z czasem stał się nie tylko architektoniczną perełką, ale i symbolem współistnienia różnych kultur - muzułmańskiej, prawosławnej i katolickiej.

Niestety, w 1993 roku, podczas brutalnych walk w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie, most został zniszczony.

W 2001 roku rozpoczęła się jego odbudowa. Prace trwały trzy lata i były prowadzone z niezwykłą pieczołowitością - wykorzystano tradycyjne techniki oraz oryginalne materiały, by most odzyskał swój dawny blask. W 2004 roku Stary Most znów połączył oba brzegi Neretwy, stając się symbolem pojednania i nowego początku dla Mostaru.

Stary Most w Mostarze / Shutterstock

W 2005 roku UNESCO wpisało most i otaczającą go starówkę na listę światowego dziedzictwa. Dziś przeprawa przyciąga turystów z całego świata, którzy chcą zobaczyć na własne oczy miejsce, gdzie historia, architektura i ludzka wytrwałość splatają się w jedno.

Zwycięstwo w rankingu "Time Out" - co zadecydowało?

W najnowszym rankingu magazynu "Time Out" Stary Most zdeklasował konkurencję z całego świata. Znalazł się na pierwszym miejscu przed takimi ikonami jak słynny Most Brookliński w Nowym Jorku. Eksperci docenili nie tylko urodę i kunszt architektoniczny mostu, ale przede wszystkim jego niezwykłą historię i symboliczne znaczenie.

Oto pełna lista TOP 10 najpiękniejszych mostów świata według "Time Out":