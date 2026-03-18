Chińskie siły zbrojne poinformowały o wysłaniu jednostek morskich i powietrznych na morze Południowochińskie. Miały one „ostrzec i przepędzić” dwa filipińskie samoloty, które rzekomo „nielegalnie wtargnęły” w przestrzeń powietrzną nad sporną ławicą Scarborough. To kolejny incydent w trwającym od lat sporze o kontrolę nad tym strategicznym obszarem.

Incydent na ławicy Scarborough z udziałem chińskich i filipińskich jednostek w 2025 roku / HANDOUT/AFP/East News / East News

"Stanowczo wzywamy stronę filipińską do natychmiastowego zaprzestania naruszeń i prowokacji" - przekazało w oficjalnym oświadczeniu Dowództwo Południowego Teatru Działań Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Spór dyplomatyczny

Najnowszy incydent to jednak nie tylko kwestia wojskowych manewrów. W tle rozgrywa się bowiem spór dyplomatyczny, który w ostatnich dniach nabrał nowego wymiaru. Wszystko za sprawą sugestii ambasady Chińskiej Republiki Ludowej, jakoby jeden z filipińskich dyplomatów miał kiedyś przyznać, że ławica Scarborough nie należy do terytorium Filipin.

Manila stanowczo odrzuciła te insynuacje, a w poniedziałek filipińskie władze wydały mocne oświadczenie, w którym odrzuciły roszczenia Pekinu do zwierzchnictwa nad całym akwenem Morza Południowochińskiego.

W odpowiedzi rzecznik filipińskiego MSZ, Rogelio Villanueva, przypomniał o międzynarodowych zasadach rozstrzygania sporów terytorialnych. Należy przypomnieć Chinom, że roszczenia morskie i terytorialne podlegają ustalonym międzynarodowym procedurom prawnym (...), a nie jednostronnym proklamacjom czy wpisom w mediach społecznościowych - zaznaczył.

Sytuacja wokół ławicy Scarborough od lat budzi emocje i niepokój. Ten niewielki, lecz strategicznie położony obszar znajduje się 220 kilometrów od wybrzeży Filipin, w wyłącznej strefie ekonomicznej tego kraju. Mimo to, faktyczna kontrola nad ławicą należy do Chin, które od lat umacniają tam swoją obecność wojskową.

W 2016 roku Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze uznał roszczenia Chin do wód wokół ławicy Scarborough za bezpodstawne w świetle prawa międzynarodowego. Pekin jednak nie uznał tego orzeczenia i konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w regionie, co regularnie prowadzi do incydentów z udziałem jednostek wojskowych i cywilnych państw sąsiednich.