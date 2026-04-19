Choć dziś stacje benzynowe spotyka się na każdym rogu, początki tankowania paliwa mają swoje korzenie w niepozornej aptece w niemieckim Wiesloch. To właśnie tam, w 1888 roku, Bertha Benz, żona wynalazcy samochodu Carla Benza, dokonała pierwszego w historii tankowania podczas legendarnej podróży z Mannheim do Pforzheim.

"Przejażdżka Berthy Benz" – rajd zabytkowych samochodów wyprodukowanych przed 1935 rokiem (zdjęcie archiwalne z 2008 roku) / RONALD WITTEK / PAP/EPA

W XIX wieku benzyna była sprzedawana w aptekach - pierwszą "stacją benzynową" była apteka w Wiesloch.

Bertha Benz, żona wynalazcy Carla Benza, podczas swojej historycznej podróży w 1888 roku kupiła tam ligroin, czyli lekką benzynę.

To pierwsze na świecie tankowanie pozwoliło jej kontynuować ponad 100-kilometrową podróż samochodem.

Gdzie wszystko się zaczęło - apteka w Wiesloch zamiast stacji benzynowej

Na przełomie XIX wieku samochody były zupełnie nowym wynalazkiem, a infrastruktura związana z ich eksploatacją praktycznie nie istniała. Benzyna i inne paliwa dostępne były wyłącznie w aptekach, drogeriach czy sklepach kolonialnych. Za pierwszą na świecie "stację benzynową" uznaje się aptekę miejską w Wiesloch w Badenii, gdzie Bertha Benz podczas swojej historycznej podróży w sierpniu 1888 roku kupiła ligroin, czyli lekką benzynę. Wówczas do tankowania używano zwykłych butelek czy mleczarek.

To właśnie Bertha Benz, żona wynalazcy samochodu Carla Benza, odbyła pierwszą długodystansową podróż samochodem na trasie liczącej ponad 100 kilometrów. Wyruszyła z synami z Mannheim do Pforzheim, by udowodnić, że pojazd jej męża nadaje się do codziennego użytku.

W trakcie podróży, gdy skończyło się paliwo, musiała improwizować - zatrzymała się w aptece w Wiesloch i kupiła trzy litry ligroinu, które pozwoliły jej kontynuować jazdę. W tamtych czasach ligroin wykorzystywany był głównie do czyszczenia, jednak okazało się, że świetnie nadaje się również do napędzania silnika.

Ta spontaniczna decyzja przeszła do historii jako pierwsze tankowanie na świecie. Dopiero pierwsze spisy z początku XX wieku dokumentowały punkty, w których można było zdobyć benzynę - były to wciąż miejsca dalekie od współczesnych stacji paliw. Dopiero w 1917 roku w USA pojawiły się pierwsze nowoczesne dystrybutory.

Apteka w Wiesloch - kolebka światowej motoryzacji

Apteka w Wiesloch w Niemczech, która nazywana jest najstarszą na świecie stacją benzynową / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Apteka w Wiesloch przetrwała do dziś i jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów oraz miłośników historii motoryzacji. Na placu przed apteką znajduje się pomnik upamiętniający historyczne tankowanie Berthy Benz. Co roku odbywają się tam inscenizacje nawiązujące do tego wydarzenia - odgrywane przez pasjonatów w oryginalnych kostiumach i z repliką samochodu Benz.

Dawna apteka, zamknięta jako punkt sprzedaży w 1966 roku, zachowała się w niemal niezmienionym stanie od końca XIX wieku. Wnętrze wypełniają drewniane regały i gliniane naczynia, a całość przenosi zwiedzających do czasów, gdy motoryzacja dopiero raczkowała.