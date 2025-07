Wyjaśniła się zagadka dotycząca tajemniczej, lepkiej zawartości miedzianego naczynia, znalezionego w połowie ubiegłego stulecia w jednej ze starożytnych greckich świątyń we Włoszech. Przez ponad 70 lat zastanawiano się, co dokładnie kryje się w środku - czy to mieszanina tłuszczów, olejów, wosku pszczelego, czy jeszcze coś innego. Teraz, dzięki najnowszym badaniom naukowców z University of Oxford, wiadomo już, że mamy do czynienia z autentycznym, starożytnym miodem. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Journal of the American Chemical Society".

Tak najprawdopodopodobniej wygląda miód sprzed 2500 lat / Luciana da Costa Carvalho / Materiały prasowe

Sensacyjne odkrycie w Polsce. To może być najstarsza barć na świecie Historia zaczyna się w 1954 roku, kiedy to podczas wykopalisk w Paestum - niewielkim, ale niezwykle ważnym greckim mieście na południu Włoch, około półtorej godziny jazdy od Pompejów - archeolodzy natrafili na podziemną świątynię z około 520 roku p.n.e. Wśród licznych artefaktów znaleziono kilka naczyń z brązu, a w nich lepką, ciemną substancję. Już wtedy pojawiły się przypuszczenia, że to miód, być może złożony w ofierze bogom w postaci plastra. Przez kolejne dekady trzy zespoły badawcze próbowały rozwikłać zagadkę tego znaleziska, jednak analizy nie przyniosły jednoznacznych rezultatów. Zamiast miodu, naukowcy identyfikowali w naczyniach tłuszcze zwierzęce lub roślinne, zanieczyszczone pyłkiem i fragmentami owadów. Przełom nastąpił dopiero niedawno, gdy tajemniczy zabytek trafił do Ashmolean Museum w Oksfordzie na specjalną wystawę. To właśnie wtedy zespół badaczy pod kierunkiem Luciany da Costa Carvalho i Jamesa McCullagha z University of Oxford postanowił przyjrzeć się substancji jeszcze raz, korzystając z najnowocześniejszych metod analitycznych. Naukowcy pobrali próbki i poddali je szeregowi zaawansowanych analiz chemicznych. Okazało się, że skład chemiczny starożytnej substancji niemal idealnie odpowiadał temu, co dziś spotykamy w nowoczesnym wosku pszczelim i miodzie. Co ciekawe, poziom kwasowości był wyższy, co można tłumaczyć procesami zachodzącymi podczas wielowiekowego przechowywania. Chemiczny skład substancji jest bardziej złożony niż w wosku pszczelim poddanym działaniu wysokiej temperatury, co sugeruje obecność miodu lub innych produktów pszczelich. W miejscach, gdzie substancja stykała się z brązowym naczyniem, odkryto ślady zdegradowanych cukrów zmieszanych z miedzią. W próbkach wykryto wysokie stężenia heksoz - grupy cukrów charakterystycznych dla miodu. Te stężenia są znacznie wyższe niż w samym wosku pszczelim. Udało się też zidentyfikować białka mleczka pszczelego, wydzielane przez zachodnią pszczołę miodną. Naczynie z brązu na wystawie w Ashmolean Museum / Journal of the American Chemical Society 2025, DOI: 10.1021/jacs.5c04888 / Materiały prasowe Wszystkie te odkrycia prowadzą do wniosku, że oprócz innych produktów pszczelich mamy do czynienia z autentycznymi pozostałościami starożytnego miodu. To przełom, bo wcześniejsze badania taką możliwość odrzucały. Miód w starożytności miał ogromne znaczenie. Był nie tylko przysmakiem, ale i lekarstwem, a także ważnym elementem rytuałów religijnych - składano go w ofierze bogom lub chowano wraz ze zmarłymi. Odkrycie, że rzeczywiście znajdował się w świątyni w Paestum, rzuca nowe światło na praktyki religijne i codzienne życie starożytnych Greków. Starożytne pozostałości to nie tylko ślady tego, co ówcześnie jedzono lub ofiarowywano bogom - to też złożone ekosystemy chemiczne. Ich badanie pozwala nam zrozumieć, jak te substancje zmieniały się przez wieki, co otwiera drzwi do przyszłych badań nad starożytną aktywnością mikrobiologiczną i jej potencjalnymi zastosowaniami - podkreśla Luciana da Costa Carvalho. Opracowanie: Joanna Potocka