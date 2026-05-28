Starszy ksiądz zasłabł podczas środowej audiencji generalnej papieża na Placu Świętego Piotra. Pomocy udzielił mu sam Leon XIV.

Ksiądz czekał w kolejce do papieża z innymi osobami, które mogły podejść do Leona XIV i podać mu rękę na zakończenie audiencji generalnej w Watykanie. Prawdopodobnie z powodu upału kapłan zemdlał. Całą sytuacją zauważył papież.

Leon XIV od razu zszedł po schodach z zadaszonego podestu i ruszył z pomocą księdzu. Nachylił się nad nim, by sprawdzić, co się stało. Przyklęknął następnie przy nim na dłuższą chwilę.

Watykański personel natychmiast zajął się mężczyzną, by udzielić mu pierwszej pomocy. Ksiądz został odwieziony na wózku z nasłonecznionego Placu Świętego Piotra. Dopiero wtedy papież wrócił na swoje miejsce, by dalej witać się z uczestnikami audiencji.

W Rzymie temperatury przekraczają obecnie 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu obowiązuje pierwszy tego lata alert pogodowy.