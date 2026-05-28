Po raz pierwszy w historii piłkarze Crystal Palace sięgnęli po europejskie trofeum. W środowym finale Ligi Konferencji w Lipsku pokonali Rayo Vallecano 1:0 (0:0).

Jean-Philippe Mateta i Daniel Munoz triumfują

Sukcesy drużyna osiągnęła pod wodzą trenera Olivera Glasnera, który po finale opuszcza klub.

Crystal Palace przeżywa swój najlepszy czas w historii. W ubiegłym roku klub z Londynu zdobył Puchar i Superpuchar Anglii oraz zadebiutował w rozgrywkach pod egidą UEFA (nie licząc epizodu w 1998 roku w nieistniejącym już i mało prestiżowym Pucharze Intertoto), a teraz dołożył do tego europejskie trofeum.

Oliver Glasner - twórca sukcesów odchodzi

Wszystkie te sukcesy klub odniósł po raz pierwszy i wszystkie pod wodzą trenera Olivera Glasnera, który w środę poprowadził ten zespół po raz ostatni, bo już wcześniej zapowiedział odejście po zakończeniu sezonu. Austriak w 2022 roku do triumfu w Lidze Europy doprowadził niemiecki Eintracht Frankfurt.

W pierwszej połowie można było odnieść wrażenie, że stawka meczu sparaliżowała oba zespoły. Gra była zachowawcza, żadna ze stron nie angażowała dużych sił w akcje ofensywne. W tej części gry nie oddano ani jednego celnego strzału, choć w doliczonym czasie najlepszą okazję dla Londyńczyków zmarnował Tyrick Mitchell, który po długim podaniu próbował trafić do bramki głową z bliska, ale posłał piłkę obok słupka.

Po ok. 35 minutach gry argentyński bramkarz Madrytczyków Augusto Batalla zwrócił uwagę sędziego Maurizio Marianiego na incydent na trybunach - służby medyczne musiały udzielić pomocy jednemu z kibiców. Włoski arbiter przerwał zawody na kilka minut.

Mateta załatwił sprawę

Druga odsłona zaczęła się już od bardziej zdeterminowanej gry Crystal Palace, co szybko przyniosło efekt - w 51. minucie Batalla obronił wprawdzie uderzenie Adama Whartona, ale piłkę do pustej bramki bez kłopotów dobił reprezentant Francji Jean-Philippe Mateta.

Po chwili Yeremy Pino mógł podwyższyć na 2:0, ale po jego uderzeniu z rzutu wolnego piłka odbiła się od obu słupków i wróciła na boisko. W kolejnej akcji reprezentant Hiszpanii na tegoroczny mundial zagrał do Matety, który przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Rayo.

Z czasem impet Londyńczyków opadł, ale Rayo, które w fazie ligowej wygrało m.in. z Lechem Poznań i Jagiellonią Białystok, nie potrafiło skutecznie zaatakować. Mimo nieustannego i entuzjastycznego wsparcia kibiców z Madrytu ofensywa hiszpańskiego zespołu, na czele z mającym polskie korzenie Alexandre "Alemao" Zurawskim, była tego dnia bezradna. W ostatniej akcji spotkania Brazylijczyk miał dogodną okazję do strzału z linii pola karnego, ale jego próba była niecelna.

Anglicy rządzą w pucharach

Crystal Palace jest trzecim angielskim triumfatorem tych najmłodszych i najmniej prestiżowych rozgrywek klubowych UEFA. W ubiegłym roku w finale we Wrocławiu Chelsea Londyn pokonała Betis Sewilla 4:1, a w 2023 trofeum zdobył West Ham United. Z pozostałych finałów zwycięsko wyszły ekipy AS Roma (2022) i Olympiakosu Pireus (2024).

Londyńczycy pierwotnie mieli rywalizować w Lidze Europy, ale decyzją UEFA zostali "zdegradowani", bo w tych rozgrywkach wystąpiła inna ekipa mająca tego samego właściciela - Olympique Lyon.

Królem strzelców LK został piłkarz Crystal Palace Senegalczyk Ismaila Sarr z dziewięcioma golami. Drugie miejsce z ośmioma trafieniami zajęli ex aequo reprezentant Czadu Marius Mouandilmadji z Samsunsporu oraz Szwed Mikael Ishak z Lecha Poznań.

Środowy mecz był drugim z serii trzech finałów europejskich rozgrywek pod egidą UEFA. W ubiegłym tygodniu Aston Villa pokonała SC Freiburg 3:0 i triumfowała w Lidze Europy, a w sobotę w Budapeszcie Paris Saint-Germain powalczy z Arsenalem Londyn w Lidze Mistrzów.

Crystal Palace - Rayo Vallecano 1:0 (0:0)

Bramka: Jean-Philippe Mateta (51).

Żółte kartki: Crystal Palace - Adam Wharton, Yeremy Pino, Chadi Riad; Rayo Vallecano - Pathe Ciss, Isi Palazon, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Nobel Mendy, Alfonso Espino.

Sędzia: Maurizio Mariani (Włochy). Widzów: 39 176.

Crystal Palace: Dean Henderson - Chadi Riad, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot - Daniel Munoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell - Ismaila Sarr, Jean-Philippe Mateta (76. Joergen Strand Larsen), Yeremy Pino (80. Evann Guessand).

Rayo Vallecano: Augusto Batalla - Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria - Jorge De Frutos (70. Sergio Camello), Oscar Valentin (62. Nobel Mendy), Isi Palazon (77. Ilias Akhomach), Unai Lopez (62. Pedro Diaz), Alvaro Garcia (70. Alfonso Espino) - Alemao.