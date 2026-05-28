Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej przejęli ponad 14,5 tony tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar, którego wartość przekracza 15 milionów złotych, przewożony był ciężarówką autostradą A1.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Do zatrzymania doszło na terenie województwa śląskiego, na jednym z Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradzie A1. Funkcjonariusze CBŚP oraz Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przeprowadzili kontrolę samochodu ciężarowego. Pojazdem kierował 34-letni obywatel Białorusi.

Już podczas wstępnych czynności funkcjonariusze ujawnili w naczepie palety z kartonowymi pudłami oznaczonymi obcojęzycznymi napisami, w tym odnoszącymi się do tytoniu. Na podłodze naczepy znajdował się również rozsypany tytoń oraz pył tytoniowy.

Okazało się, że w naczepie przewożono ponad 14,5 tony tytoniu do palenia, nieoznaczonego wymaganymi polskimi znakami akcyzy. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru przekracza 15 milionów złotych. Z dokumentacji przewozowej wynikało, że ładunek opisano jako "tobacco waste", a transport miał odbywać się z Włoch na Litwę.

Za magazynowanie oraz transport wyrobów tytoniowych bez obowiązujących znaków akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublińcu.