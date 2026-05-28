Już co najmniej 36 osób zmarło w Hiszpanii z powodu wysokich temperatur. Fala upałów utrzymuje się w tym kraju od połowy maja.

O śmierci 36 osób poinformowała w środę wieczorem hiszpańska telewizja La Sexta, powołując się na dane miejscowej służby zdrowia.

Ze statystyk medycznych wynika, że ostatnią ofiarą upałów jest 80-letni mieszkaniec gminy Alava, w Kraju Basków, na północy kraju. Zmarł on w środę przed południem.

Baskijskie służby medyczne sprecyzowały, że zmarły mężczyzna cierpiał na schorzenie układu krążenia.

W Kraju Basków, gdzie w środę słupek rtęci sięgnął 39 st. C, od kilku dni notuje się liczne przypadki hospitalizacji z powodu omdleń spowodowanych przez upały. Tylko w środę do szpitali w regionie trafiło z tego powodu 31 osób.

Powołująca się na dane baskijskich szpitali La Sexta przekazała, że od połowy maja do środowego wieczora w tym regionie Hiszpanii zmarło z powodu wysokich temperatur powietrza co najmniej 15 osób.

Dalszych 13 ofiar upału zmarło na terenie wspólnoty autonomicznej Asturii, pięć w Galicji, natomiast trzy w Kantabrii - oszacowała hiszpańska telewizja, dodając, że wszystkie dotychczasowe ofiary wysokich temperatur to mieszkańcy północy kraju.