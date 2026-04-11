Coraz więcej osób żegna się z tradycyjnym papierem toaletowym. Na popularności zyskują tzw. washlety – nowoczesne toalety z funkcją mycia i suszenia, które oferują wyższy poziom higieny, komfortu oraz są bardziej przyjazne dla środowiska. Rozwiązanie, które od lat jest standardem w Japonii i Chinach, coraz śmielej wkracza do domów w Europie i Ameryce, zwłaszcza tych nowo wybudowanych lub po generalnych remontach.

Washlety, czyli "inteligentne toalety", to urządzenia łączące klasyczny sedes z funkcjonalnością bidetu. Wyposażone są w system mycia wodą oraz suszenia, a także szereg dodatkowych udogodnień. Wśród nich znajdują się m.in. automatycznie otwierana i zamykana klapa, podgrzewane siedzisko czy możliwość regulacji temperatury i ciśnienia wody. Eksperci podkreślają, że takie rozwiązania zapewniają "bardziej higieniczne, wygodne i trwałe doświadczenie" korzystania z toalety.

Najważniejsze funkcje washletów:

Dysza do mycia wodą - umożliwia dokładne i delikatne oczyszczenie po skorzystaniu z toalety

Regulacja temperatury i ciśnienia wody - pozwala dostosować komfort do indywidualnych potrzeb

Podgrzewane siedzisko - szczególnie doceniane w chłodniejsze dni

Suszarka powietrzna - eliminuje konieczność używania papieru toaletowego

Dodatkowe opcje - automatyczne otwieranie i zamykanie klapy, tryb oszczędzania energii, wbudowany dezodorant

Dlaczego washlety wypierają papier toaletowy?

Głównym powodem są względy zdrowotne i higieniczne. Mycie wodą pozwala na dokładniejsze i łagodniejsze oczyszczenie skóry, co jest szczególnie ważne dla osób z wrażliwą skórą lub skłonnościami do podrażnień - tłumaczą specjaliści. Drugą istotną zaletą jest aspekt ekologiczny. Washlety znacząco ograniczają zużycie papieru, co przekłada się na mniejsze ryzyko zapychania kanalizacji oraz oszczędności finansowe, choć ich montaż wiąże się z większym wydatkiem.