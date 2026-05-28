Zaginęła 14-letnia Wiktoria. Policja z Tarnowskich Gór zwróciła się z apelem o wszelkie informacje na temat dziewczynki, która wczoraj po południu wyszła ze swojego domu w Tarnowskich Górach i ślad po niej zaginął. Nie nawiązała też kontaktu z bliskimi. Służby opublikowały jej wizerunek i rysopis.

Policja poszukuje 14-letniej Wiktorii, która w środę po południu, 27 maja, wyszła z domu w Tarnowskich Górach i już do niego nie wróciła. Nie nawiązała kontaktu z opiekunami.

Wiktoria jest szczupła, ma 163 cm wzrostu i brązowe włosy do ramion. Gdy była ostatni raz widziana, miała na sobie białe sportowe buty "Nike". Miała też dużą, jasną torebkę. Znakiem szczególnym dziewczynki są blizny na przedramieniu i udach.

"Prosimy o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 853 42 55 lub alarmowy 112" - zaapelowała policja do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje o zaginionej.

