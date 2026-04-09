Od 10 kwietnia wejście na słynne sopockie molo ponownie będzie płatne. Władze miasta zdecydowały o utrzymaniu dotychczasowych cen biletów. Sprawdź, kto może wejść za darmo, jakie są zniżki i jak najwygodniej kupić bilet.

Od piątku, 10 kwietnia, aż do końca września, wejście na najdłuższe drewniane molo w Europie będzie możliwe tylko po zakupie biletu.

Ceny pozostają bez zmian - bilet normalny kosztuje 10 zł, a ulgowy 5 zł.

Bezpłatny wstęp przysługuje mieszkańcom Sopotu posiadającym Kartę Sopocką, dzieciom do trzeciego roku życia oraz osobom z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 26 lat.

Zniżki i bilety rodzinne

Dla turystów przygotowano specjalne zniżki.

"Osoby posiadające Kartę Turysty otrzymają 20 proc. zniżki na bilet. Tradycyjnie dostępne będą także tańsze bilety dla seniorów, bilety rodzinne i grupowe" – poinformował Marek Niziołek z Biura Prezydenta Miasta Sopotu.

To dobra wiadomość dla rodzin i większych grup odwiedzających popularną atrakcję.

Jak kupić bilet bez stania w kolejce?

Aby usprawnić wejście na molo i uniknąć długich kolejek, bilety można nabyć nie tylko w kasach, ale także w biletomatach przed wejściem, przez internet na stronie molo.sopot.pl oraz w punktach sopockiej informacji turystycznej.

Sopockie molo to konstrukcja o długości 511,5 metra, z czego aż 458 metrów prowadzi nad wodą. Najszersza część, tzw. "patelnia", znajduje się nad plażą.

Szerokość mola waha się od 10 do 26 metrów, nie licząc pomostów do cumowania jednostek pływających.

Drewniana konstrukcja opiera się na solidnych palach sosnowych, wbitych w dno na głębokość nawet 12 metrów.

