Ręczniki, zwłaszcza te pozostające wilgotne, mogą stać się siedliskiem bakterii. Wiele osób decyduje się więc na pranie ich w 60 stopniach Celsjusza. Eksperci jednak podkreślają, że nie zawsze jest to konieczne – skuteczne i higieniczne pranie można przeprowadzić w niższej temperaturze.
Specjaliści zalecają pranie ręczników w temperaturze 40 stopni Celsjusza, jeśli używamy dobrej jakości uniwersalnego detergentu. Nowoczesne środki piorące skutecznie eliminują bakterie i zarazki nawet w niższych temperaturach, co sprawia, że codzienne pranie ręczników nie wymaga ustawiania najwyższych parametrów.
Wyjątkiem są sytuacje szczególne - na przykład infekcje, otwarte rany czy kontakt ręczników z płynami ustrojowymi. W takich przypadkach warto zwiększyć temperaturę prania do 60 stopni Celsjusza. Niezależnie od okoliczności, po każdym użyciu ręczniki należy dokładnie wysuszyć i regularnie wymieniać na świeże.
Odpowiednia temperatura prania to nie wszystko. Na higienę i trwałość ręczników wpływają także inne czynniki:
- Wysoka prędkość wirowania - minimum 1400 obrotów na minutę pozwala skutecznie pozbyć się nadmiaru wilgoci.
- Unikanie płynu do płukania tkanin - płyn tworzy na włóknach warstwę, która ogranicza chłonność ręczników.
- Nieprzeciążanie bębna pralki - tylko wtedy pranie będzie równomiernie, a ręczniki dokładnie wyczyszczone.
- Prawidłowe dawkowanie detergentu - zbyt mała ilość nie zapewni czystości, zbyt duża pozostawi osad i może obciążyć pralkę.
Stosując się do tych zasad, zadbasz o czystość, higienę i dłuższą żywotność swoich ręczników.