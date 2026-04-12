Ręczniki, zwłaszcza te pozostające wilgotne, mogą stać się siedliskiem bakterii. Wiele osób decyduje się więc na pranie ich w 60 stopniach Celsjusza. Eksperci jednak podkreślają, że nie zawsze jest to konieczne – skuteczne i higieniczne pranie można przeprowadzić w niższej temperaturze.

Pranie ręczników: optymalna temperatura i najważniejsze zasady (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Specjaliści zalecają pranie ręczników w temperaturze 40 stopni Celsjusza, jeśli używamy dobrej jakości uniwersalnego detergentu. Nowoczesne środki piorące skutecznie eliminują bakterie i zarazki nawet w niższych temperaturach, co sprawia, że codzienne pranie ręczników nie wymaga ustawiania najwyższych parametrów.

Wyjątkiem są sytuacje szczególne - na przykład infekcje, otwarte rany czy kontakt ręczników z płynami ustrojowymi. W takich przypadkach warto zwiększyć temperaturę prania do 60 stopni Celsjusza. Niezależnie od okoliczności, po każdym użyciu ręczniki należy dokładnie wysuszyć i regularnie wymieniać na świeże.

Jak dbać o ręczniki? Praktyczne wskazówki

Odpowiednia temperatura prania to nie wszystko. Na higienę i trwałość ręczników wpływają także inne czynniki:

Wysoka prędkość wirowania - minimum 1400 obrotów na minutę pozwala skutecznie pozbyć się nadmiaru wilgoci.

- minimum 1400 obrotów na minutę pozwala skutecznie pozbyć się nadmiaru wilgoci. Unikanie płynu do płukania tkanin - płyn tworzy na włóknach warstwę, która ogranicza chłonność ręczników.

- płyn tworzy na włóknach warstwę, która ogranicza chłonność ręczników. Nieprzeciążanie bębna pralki - tylko wtedy pranie będzie równomiernie, a ręczniki dokładnie wyczyszczone.

- tylko wtedy pranie będzie równomiernie, a ręczniki dokładnie wyczyszczone. Prawidłowe dawkowanie detergentu - zbyt mała ilość nie zapewni czystości, zbyt duża pozostawi osad i może obciążyć pralkę.



Stosując się do tych zasad, zadbasz o czystość, higienę i dłuższą żywotność swoich ręczników.

