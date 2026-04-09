Białoruskie siły zbrojne prowadzą manewry w pobliżu Brześcia, niedaleko granicy z Polską. Jak poinformowało w mediach społecznościowych Centrum Europy (dawny Biełsat), ćwiczenia obejmują m.in. szybkie przygotowanie do użycia sprzętu przechowywanego w magazynach.
W trakcie szkolenia wykorzystywane są pojazdy pamiętające czasy ZSRR, które nie przeszły modernizacji, ale pozostają w rezerwie na wypadek konfliktu. Opublikowane w sieci materiały, udostępnione przez białoruskie ministerstwo obrony, pokazują m.in. transportery opancerzone i lekkie czołgi pokonujące przeszkody wodne.