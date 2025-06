W piątek po Bożym Ciele, odpalając grilla, wielu Polaków będzie się zastanawiać, co na nim położyć: paprykę i cukinię, czy może jednak kiełbasę albo karkówkę. Podpowiadamy!

Większość biskupów udzieliła dyspensy na piątek po uroczystości Bożego Ciała / Shutterstock

W piątek, 20 czerwca, większość polskich biskupów, w tym metropolici największych miast, udziela dyspensy od tradycyjnej piątkowej wstrzemięźliwości od mięsa.

W zamian za spożywanie mięsa wierni są proszeni o modlitwę za pokój na świecie, jałmużnę lub inne formy pokuty.

To wyjątkowa decyzja ze względu na fakt, że 20 czerwca przypada między dwoma dniami wolnymi od pracy.

W nadchodzący piątek, 20 czerwca, większość biskupów w Polsce, w tym metropolici największych miast takich jak Warszawa, Gniezno, Wrocław, Gdańsk, Białystok czy Lublin, postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom wiernych, udzielając dyspensy od tradycyjnej wstrzemięźliwości spożywania pokarmów mięsnych. Ale coś za coś: wiernych zobowiązano w zamian np. do modlitwy za pokój na świecie lub jałmużny.

Zasady wstrzemięźliwości w Kościele Katolickim

Tradycja wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Kościele katolickim jest głęboko zakorzeniona i obowiązuje wiernych we wszystkie piątki przez cały rok. Jest to forma pokuty i przypomnienie o poście Jezusa Chrystusa na pustyni. Zgodnie z prawem kanonicznym, od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Wstrzemięźliwość nie obowiązuje w piątki, które są uroczystościami, jak np. piątek w Oktawie Wielkanocy, oraz w sytuacjach, gdy wiernym udzielona zostaje dyspensa przez władze kościelne.

Wyjątkowy piątek w czerwcu

Tegoroczny piątek 20 czerwca jest szczególnym dniem, ponieważ przypada między dwoma ustawowo wolnymi od pracy dniami. W związku z tym, biskupi z różnych części Polski zdecydowali się na udzielenie dyspensy od wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, ułatwiając wiernym celebrację tego okresu. Decyzja ta została podjęta m.in. przez metropolitów warszawskiego, gdańskiego, wrocławskiego, a także przez Prymasa Polski i biskupów wielu innych diecezji.

Warunki skorzystania z dyspensy

Większość biskupów, decydując się na ten krok, zobowiązała wiernych, którzy chcą skorzystać z dyspensy, do podjęcia alternatywnych form pokuty. Wśród sugerowanych działań znalazły się: odmówienie modlitwy za pokój na świecie, modlitwa w intencjach wskazanych przez papieża Leona XIV, modlitwa o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, ofiarowanie jałmużny na rzecz ubogich lub inne czyny pokutne. Tym samym, chociaż wierni mogą w ten dzień spożywać mięso, zachęca się ich do duchowego zastanowienia i działania na rzecz bliźnich.

Biskupi bez dodatkowych zobowiązań

Ciekawostką jest, że niektórzy biskupi, tak jak biskup toruński, biskup włocławski czy biskup opolski, udzielili dyspensy bez nakładania na wiernych dodatkowych zobowiązań. Oznacza to, że wierni znajdujący się na terenie tych diecezji mogą swobodnie spożywać pokarmy mięsne w nadchodzący piątek, bez konieczności podejmowania alternatywnych praktyk pokutnych.