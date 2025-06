Jest legendą kina akcji. Wielokrotnie udowodnił na ekranie, że jest gotów podjąć się nawet najbardziej karkołomnych ewolucji kaskaderskich, by przyciągnąć widownię do kin. Tom Cruise - gwiazda serii "Mission: Impossible" i "Top Gun" - otrzyma honorowego Oscara. Będzie to pierwsza w jego karierze statuetka przyznawana przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Tom Cruise na planie filmu "Mission: Impossible – Dead Reckoning" / Provvisionato Marco/IPA/ABACA / PAP/Abaca Oprócz Toma Cruise'a honorowe Oscary dostaną też: piosenkarka Dolly Parton, choreografka i aktorka Debbie Allen oraz scenograf Wynn Thomas. Statuetki zostaną wręczone 16 listopada. Wideo youtube Szefowa Akademii Janet Yang podkreśla, że Tom Cruise jest w wyjątkowy sposób zaangażowany w to, by w czasach streamingu przyciągać widzów do kin. Zauważa też, że również jego kaskaderskie wyczyny są inspiracją dla całego środowiska filmowego. Honorowy Oscar będzie pierwszym w karierze Toma Cruise'a. Był trzykrotnie nominowany w kategoriach aktorskich (za filmy "Urodzony 4 lipca", "Jerry Maguire" i "Magnolia"). Walczył też o statuetkę dla najlepszego filmu jako producent obrazu "Top Gun: Maverick".