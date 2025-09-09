Brytyjski projekt monitorowania motyli, Big Butterfly Count, zakończył swoją coroczną edycję. Populacja motyli wzrosła po wyjątkowo słabym poprzednim roku, ale osiągnęła jedynie przeciętny, długoterminowy poziom.

Liczebność motyli wróciła jedynie do przeciętnego, a nie wyjątkowo wysokiego poziomu / Shutterstock

W tegorocznych badanie wzięło udział ponad 120 tys. wolontariuszy. Ich zadaniem było liczenie motyli w 15-minutowych segmentach czasu i wprowadzenie wyników do centralnego systemu.

Po fatalnym 2024 roku, kiedy odnotowano rekordowo niską liczbę motyli, w tym roku nastąpiło odbicie. Średnia liczba motyli, które zaobserwowano podczas każdego liczenia, wyniosła 10,3 - to znacząca poprawa w porównaniu z zaledwie 7 motylami w poprzednim roku.

Największy wzrost odnotowano w populacjach pospolitych gatunków, takich jak bielinek kapustnik i rusałka admirał.

Powrót do przeciętności

Mimo wzrostu, organizacja Butterfly Conservation ostrzega przed nadmiernym optymizmem. Zaznacza, że liczebność motyli wróciła jedynie do przeciętnego, a nie wyjątkowo wysokiego poziomu.

W ciągu ostatnich 15 lat liczba gatunków, których populacja znacząco spadła, jest dwukrotnie większa niż tych, które odnotowały wzrost. Nawet w wyjątkowo ciepłe lato jedna trzecia gatunków radziła sobie słabo, co wskazuje na poważne problemy strukturalne w środowisku.

Eksperci podkreślają, że dobra pogoda nie wystarczy do trwałej odbudowy populacji motyli. Konieczne są pilne działania na rzecz poprawy środowiska, odbudowy siedlisk oraz ograniczenia stosowania pestycydów.