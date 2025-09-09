Dwie osoby dorosłe i 9-letnie dziecko zostały poszkodowane w czołowym zderzeniu busa z samochodem osobowym. Do wypadku doszło w Gniewinie w powiecie wejherowskim.

/ KPP Wejcherowo /

Do czołowego zderzenia busa z samochodem osobowym doszło we wtorek na ul. Sielskiej w Gniewinie (Pomorskie). Trzy osoby zostały ranne.

Kierujący samochodem osobowym oraz 9-letnia pasażerka busa zostali przewiezieni do szpitala. Kierowcę autobusu przetransportowano śmigłowcem do placówki medycznej – poinformowała Anetta Potrykus z wejherowskiej policji.

Funkcjonariusze z wejherowskiej drogówki ustalają szczegóły i przyczyny tego zdarzenia.

Badanie trzeźwości, które przeprowadzili, wykazało, że kierowcy byli trzeźwi – dodała policjantka.

Na czas działania służb ulica Sielska była zablokowana.