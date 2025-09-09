"Nie ma możliwości, żeby pan prezydent zawetował taką ustawę (o bonie energetycznym - przyp. red.). To jest ustawa, która z jednej strony daje gwarancję, że ceny nie wzrosną i daje wsparcie tym, którzy mogliby być narażeni na ewentualne podwyżki cen ciepła systemowego. To jest dobra ustawa. Liczymy na poparcie pana prezydenta" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka. "To, czy zdążymy (do 30 września - przyp. red.), będzie zależało od pana prezydenta. Jeśli chodzi o rząd, wszystko będzie złożone w odpowiednim czasie" - dodał minister energii.

"Takich środków Polska energetyka nie widziała nigdy"

Elektrownia jądrowa w Polsce, mrożenie cen energii, bon energetyczny, relacje między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Energii - o to m.in. Tomasz Terlikowski pyta swojego gościa. Miłosz Motyka na początku Porannej rozmowy w RMF FM wskazał jednak na priorytety rządu i jego resortu.

Jeśli chodzi o mój resort, jednym z priorytetów rządu jest odejście od mrożenia cen energii, żeby cena w taryfie zatwierdzana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki była niższa niż 500 zł za MWh. Mówimy o też o działaniach, które będą zmuszały niektóre przedsiębiorstwa energetyczne do inwestycji w cyberbezpieczeństwo, bo nie zapominajmy, że nie jesteśmy państwem, które dzisiaj ma samych przyjaciół. To będzie elementem naszego pakietu – gigantyczne środki na cyberbezpieczeństwo sieci elektroenergetycznych, nie mówiąc już w ogóle o wydatkach na sieci, bo mam poczucie, że przez lata to był zaniedbany segment naszej transformacji. Mnóstwo strat na przesyle, na dystrybucji (…). Na samą sieć przesyłową będą 64 miliardy do 2034 roku, a w sumie na sieci dystrybucyjne i przesyłowe blisko 100 miliardów w ciągu najbliższych pięciu lat. Takich środków Polska energetyka nie widziała nigdy - powiedział.

Minister energii poinformował też w RMF FM, że w 2036 roku powstanie pierwszy blok jądrowy. To jest realne - zapewnił.

"Na randkę z modliszką się nie wybieram". Motyka o ewentualnej koalicji z PiS

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM – jak i nasi słuchacze – pytał ministra energii również o sprawy stricte polityczne. Jedna z kwestii dotyczyła tego, czy są środowiska, z którymi PSL nie wejdzie w koalicję.

Środowisko narodowe ciągnie do PiS-u (...). Przedwyborcza koalicja z Konfederacją? Nie ma mowy – zapewnił Miłosz Motyka.

Minister energii zrecenzował także ruchy Prawa i Sprawiedliwości.

To, co robią politycy PiS w przestrzeni publicznej to czysty hejt - nie tylko w stosunku do Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale i innych. Mówię na przykład o tym, co robi pan minister Błaszczak, który ewidentnie ma jakiś syndrom „odstawienniczy” i kompleks Władysława Kosiniaka-Kamysza. To, co robią inni posłowie… Nie chcę tutaj wymieniać ich nazwisk, bo nie o to chodzi. Mówimy o czasie, kiedy oni chcieli koalicji (z PSL - przyp. red.), kiedy jej potrzebowali. O współpracy wcale nie mówią natomiast, gdy Polska tego potrzebuje. Wiemy, jak kończą się koalicje z PiS-em. Wszyscy wiedzą. Wie Porozumienie, wie Suwerenna Polska, wie Samoobrona, wie LPR. PiS jest partią, która traktuje koalicję jako wykorzystanie środków państwa i partii, z którą współpracuje, do żywienia siebie, a my się na taką pasożytniczą politykę nie zgadzamy. Na randkę z modliszką się nie wybieram – powiedział Motyka.

Na ten moment nie mam wątpliwości, że Szymon Hołownia przestanie być marszałkiem Sejmu – stwierdził również.

