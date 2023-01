Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce nigdy nie była łatwa, ponieważ zawsze brakuje pieniędzy, albo proponowane rozwiązania są często nietrafione. Natomiast do momentu, kiedy podejmowane są próby i wysiłki, wiele można politykom wybaczyć. Nie sposób jednak przejść obojętnie obok sytuacji, gdy rządzący bez specjalnego krycia się, przyznają, że ich aktywność w obszarze, w którym powinni ją wykazywać, jest słaba. Gościem RMF FM i Radia RMF24 – punktualnie o 7:00 w środę - będzie Paweł Wdówik – wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Paweł Wdówik będzie gościem RMF FM i RMF24 / Art Service 2 / PAP

Poniedziałkowa wypowiedź posła Solidarnej Polski na antenie RMF FM wbrew pozorom przyniosła wiele dobrego dla osób niepełnosprawnych. W myśl zasady, że szczerość buduje przyszłość. Rozpoczęła się dyskusja, zadawane są pytania i oczekiwane są odpowiedzi. Skorzystać mogą na tym właśnie osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, którym być może choć trochę poprawi się rzeczywistość.

Naszego gościa zapytamy m.in. o kwestie umożliwienia podjęcia pracy przez ludzi opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, także o świadczenia, jakie im przysługują. Co stoi na przeszkodzie, żeby dać ludziom szansę na poprawę sytuacji finansowej rodziny, skoro jest to możliwe? Kiedy wreszcie zostanie zrealizowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zrównuje prawo do świadczenia niezależnie od czasu powstania niepełnosprawności? Kiedy zaprezentowany zostanie ministerialny projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, która wdraża ważną konwencję ONZ?