Na otwarcie czwartkowego programu w internetowym radiu RMF 24 gościem będzie generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO ds. transformacji. Porozmawiamy o częściowej mobilizacji w Rosji ogłoszonej przez Władimira Putina.

Gen. Mieczysław Bieniek / Jacek Bednarczyk / PAP

Wojna w Ukrainie wkracza w nowy etap. Oczywiście jak to na wojnie, nie wiadomo do końca jakie będą konsekwencje decyzji dowódców. Tak też jest z ogłoszoną mobilizacją. Czy to, co zapowiedział Władimir Putin i Siergiej Szojgu zmieni oblicze wojny? Czy to ruch, który wzmocni armię rosyjską? A może chodzi o coś zupełnie innego?

Z naszym gościem porozmawiamy też o ukraińskiej kontrofensywie i wsparciu, które płynie z Zachodu. Czy w obecnej sytuacji ta pomoc powinna być większa?

