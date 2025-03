"Pewnie nie, niestety" – powiedziała Ewa Zajączkowska-Hernik, która była Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM, pytana, czy Polacy są gotowi założyć mundur. Europosłanka Konfederacji odnosiła się tym samym do rozważań na temat obowiązkowych szkoleń wojskowych. Polityk mówiła, że wojna polsko-polska nie służy poczuciu moralnego obowiązku obrony ojczyzny, ale jej zdaniem Polacy powinni być przeszkoleni w wojskowych podstawach. Zajączkowska-Hernik tłumaczyła, dlaczego wspólny europejski dług dla wzmacniania obronności może być niebezpiecznym pomysłem.

Zajączkowska-Hernik: Polacy powinni być przeszkoleni w wojskowych podstawach Marcin Suchmiel / RMF FM

Pomysł szkoleń dla każdego mężczyzny nie jest złym pomysłem, bo ja wychodzę z założenia, że każdy powinien być przeszkolony przynajmniej w podstawach dotyczących np. obsługi broni, zachowania się w sytuacjach kryzysowych, udzielenia pierwszej pomocy. I to nie tylko mężczyźni, ale również kobiety - powiedziała europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik, która była Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Natomiast, jeżeli doszłoby do przymusowego poboru do wojska, to spodziewałabym się bardzo dużego sprzeciwu społecznego, ponieważ ludzie dostrzegają, że politycy wciągają ich w konflikty, które nie dotyczą bezpośrednio ich - dodała.

Jestem ciekawa opinii mężczyzn, czy w obecnej sytuacji czują moralny obowiązek obrony swojej ojczyzny - zastanawiała się polityk z Radomia.

W momencie, kiedy mamy wojnę polsko-polską (...), to Polacy, szczególnie mężczyźni, mogą czuć niechęć (...), by walczyć w interesie tych polityków, którzy w tym momencie akurat mają taką agendę, taką narrację, by wysłać Polaków na front - wskazywała.

Ankieta Czy wziąłbyś udział w dobrowolnym szkoleniu wojskowym? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy wziąłbyś udział w dobrowolnym szkoleniu wojskowym? tak 33% nie 62% nie mam zdania 5%

głosów: 5156

Ankieta Czy szkolenia wojskowe powinny być obowiązkowe dla wszystkich mężczyzn w Polsce? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy szkolenia wojskowe powinny być obowiązkowe dla wszystkich mężczyzn w Polsce? tak 37% nie 59% nie mam zdania 4%

głosów: 10893

Europejskie wydatki na obronność

Premier Donald Tusk zapowiedział stworzenie europejskiego banku uzbrojenia. Ursula von der Leyen mówi z kolei o 800 mld euro inwestycji w uzbrojenie Wspólnoty.

To będą gigantyczne zobowiązania finansowe. (...) Jest przyjęty taki pomysł, że powstanie kolejny eurodług, byśmy teraz się zbroili. (...) Uzależnianie systemu obronności suwerennego państwa od systemu grantów, a takim będzie właśnie ten wspólny, europejski dług, jest bardzo niebezpieczne, ponieważ to będzie znowu kwestia uznaniowości i pytanie, co będziemy musieli oddać w zamian, że dostaniemy jakieś środki na to, by polską obronność rozwijać - powiedziała w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

Dla mnie to jest bardzo niebezpieczny mechanizm - podsumowała, porównując opisywaną sytuację do europejskiego długu, który powstał w czasach Covid-19.

Rozmówczyni Krzysztofa Ziemca mówiła, że problemem Polski jest brak doktryny obronności, brak strategii obronności państwa. Kłopotem nie jest ilość pieniędzy na obronność, ale ich dysponowanie - wskazywała.

Gość RMF FM obawia się, że nasz kraj będzie miał postawiony warunek - "Albo kupujecie sprzęt europejski, albo amerykański". Co wtedy zrobi Polska? - zastanawia się Zajączkowska-Hernik.

Ewa Zajączkowska-Hernik / Marcin Suchmiel / RMF FM

Karol Nawrocki powinien zrezygnować na rzecz Sławomira Mentzena?

Krzysztof Ziemiec spytał, czy teraz jest czas, by Karol Nawrocki zrezygnował z walki o prezydenturę na rzecz Sławomira Mentzena? W piątek takim zdaniem w serwisie X podzielił się polityk Konfederacji Witold Tumanowicz.

Wielu polityków coraz częściej wskazuje na to, że Karol Nawrocki powinien ustąpić i przekazać swoje poparcie Sławomirowi Mentzenowi, ponieważ Sławomir Mentzen rzeczywiście jest tym kandydatem, który ma realną szansę na wygranie drugiej tury wyborów z Rafałem Trzaskowskim, na co szans nie ma Karol Nawrocki - uważa partyjna koleżanka Tumanowicza, europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik.

