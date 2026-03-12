Już w piątek, 13 marca, rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze pod budowę parkingu Park&Ride Bronowice w Krakowie. Inwestycja ta ma usprawnić komunikację w tej części miasta, a także zadbać o środowisko naturalne. Sprawdziliśmy, jakie zmiany czekają mieszkańców i jak przebiegać będą pierwsze etapy budowy.

/ Fot. ucees spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k /

W piątek, 13 marca, ruszają pierwsze roboty związane z budową parkingu Park&Ride Bronowice. Na początek wykonawcy skupią się na przygotowaniu placu budowy.

Jak zapewniają przedstawiciele inwestycji, na tym etapie nie przewiduje się utrudnień w ruchu samochodowym ani w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Mogą jednak pojawić się czasowe utrudnienia dla pieszych w rejonie prowadzonych prac.

Zielone inwestycje i ochrona przyrody

Jak czytamy na stronie miasta, projekt budowy parkingu został przygotowany z myślą o poszanowaniu istniejącej zieleni.

"Planowane jest przesadzenie czterech wiśni z charakterystycznej alei wiśniowej. Miasto zadba również o rekompensatę przyrodniczą. W ramach inwestycji wykonane zostaną nasadzenia zastępcze – 89 drzew oraz 130 mkw. krzewów wzdłuż ul. Jasnogórskiej" – informują urzędnicy.

Dodatkowo, we współpracy z Miejską Ogrodniczką, realizowany będzie projekt mający na celu wprowadzenie kolejnych nasadzeń w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Koordynacja z innymi miejskimi inwestycjami

Budowa parkingu P&R Bronowice to nie tylko sam parking, ale także skoordynowane działania z innymi miejskimi inwestycjami.

Szczególny nacisk kładziony jest na zgranie prac wymagających czasowego zamknięcia torowiska do Bronowic z planowanymi robotami na ul. Karmelickiej. Koordynacja harmonogramu ma zapewnić sprawny przebieg inwestycji i zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców.



Budowa węzła przesiadkowego w Bronowicach to jedna z najważniejszych inwestycji transportowych w tej części miasta.