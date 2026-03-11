Podatek cyfrowy obowiązuje w wielu krajach Europy, m.in. w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Dlaczego big-techy w naszym kraju nadal nie płacą podatku cyfrowego? Czy jest porozumienie koalicji rządzącej w tej sprawie? Czy nie grozi nam konflikt z Amerykanami? Na te i inne pytania odpowie Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji i poseł Lewicy, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Krzysztof Gawkowski / Marcin Suchmiel / RMF FM

Czy rządowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP sprawi, że Polska będzie lepiej chroniona przed cyberatakami? Jak często dochodzi do prób włamań do systemów infrastruktury krytycznej? Czy Polska jest gotowa na cyberwojnę? W dokumencie znalazł się również pomysł wprowadzenia do szkół średnich nowego przedmiotu - techniki cyberbezpieczeństwa. Czego młodzi ludzie będą się na nim uczyć i czy ma to pomóc w budowaniu cyfrowej odporności państwa?

Naszego gościa zapytamy oczywiście o spór wokół programu SAFE. Jak ocenia szczegóły prezydenckiego SAFE przedstawionego przez prezesa NBP Adama Glapińskiego? Jak długo Włodzimierz Czarzasty będzie trzymał w sejmowej "zamrażarce" projekt prezydenta w sprawie "SAFE 0 proc."? Co zrobi koalicja rządząca, jeśli Karol Nawrocki zawetuje ustawę wdrażającą unijny program SAFE?

Zapytamy też o przyszłość aplikacji mObywatel i o to, jak będzie ona współpracować z europejskim portfelem tożsamości cyfrowej. Ilu użytkowników korzysta dziś z mObywatela i czy pojawienie się nowego rozwiązania oznacza koniec tej aplikacji?

