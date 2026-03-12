Co najmniej 11,3 mld dolarów - tyle Stany Zjednoczone wydały na pierwsze sześć dni wojny z Iranem. Jak informuje Reuters, takie są szacunki przedstawicieli administracji USA.

Atak na magazyny ropy w Iranie / RealTime Images/ABACA/Abaca/East News / East News

Stany Zjednoczone wydały co najmniej 11,3 mld dolarów na pierwsze sześć dni wojny z Iranem - wynika z szacunków administracji USA, podanych przez agencję Reuters.

Koszty te nie obejmują wszystkich wydatków operacyjnych; tylko na uzbrojenie do nalotów w ciągu dwóch dni wydano 5,6 mld dolarów.

Miliardowe koszty wojny z Iranem

We wtorek za zamkniętymi drzwiami odbył się briefing przedstawicieli administracji USA dla senatorów. Jak informuje agencja Reutera, poinformowano na nim, że pierwsze sześć dni wojny z Iranem kosztowało USA co najmniej 11,3 mld dolarów. Suma ta nie obejmuje wszystkich kosztów prowadzenia operacji. Podczas briefingu ujawniono też, że w ciągu dwóch dni nalotów na Iran wykorzystano uzbrojenie warte 5,6 mld dol.

Kilku doradców kongresmenów powiedziało, że spodziewają się, iż wkrótce Biały Dom zwróci się do Kongresu o dodatkowe środki finansowe na wojnę. Według niektórych urzędników prośba ma opiewać na sumę 50 mld dolarów, inni ocenili, że te szacunki wyglądają na zaniżone.

Trump: Musimy to wygrać szybko

W środę w Kentucky prezydent Donald Trump powiedział, że "większość ludzi mówi", że USA już "wygrały" wojnę z Iranem. Jest tylko pytanie: kiedy? Kiedy się zatrzymamy? - kontynuował. Jednocześnie zasugerował, że operacja będzie trwała jeszcze przez jakiś czas. Najważniejsze, że musimy to wygrać, wygrać szybko - dodał.



Zdaniem amerykańskiego prezydenta USA mogłyby przeprowadzić takie ataki na niektóre cele w Teheranie, wskutek czego Iran praktycznie "nie mógłby odbudować się jako kraj". Ale nie chcemy tego robić - zapewnił.



Możemy zniszczyć ich moc wytwórczą energii elektrycznej w ciągu jednej godziny. Odbudowanie tego zajęłoby im 25 lat - zagroził prezydent. Nie mają marynarki wojennej, nie mają sił powietrznych, nie mają obrony powietrznej (...) Nie mają systemów kontroli - podkreślił prezydent Trump.

"Małe to i owo" do atakowania

Z kolei podczas pięciominutowego wywiadu z portalem Axios Trump stwierdził, że wojna z Iranem zakończy się "wkrótce", ponieważ "praktycznie nie ma już nic do atakowania" . Małe to i owo... Kiedy tylko zechcę, to się skończy - powiedział prezydent USA podczas udzielonego w środę pięciominutowego wywiadu.

Trump oświadczył też w środę, że firmy naftowe powinny wznowić eksport ropy przez cieśninę Ormuz. Myślę, że powinny. Myślę, że powinny z niej korzystać. Zobaczcie, właśnie wyeliminowaliśmy niemal wszystkie ich okręty minowe w ciągu jednej nocy. Doszliśmy do 60 (zatopionych okrętów) - powiedział Trump. Nie zdawałem sobie sprawy, że mają taką dużą marynarkę. Powiedziałbym, że jest duża i nieefektywna. Ale każdy z ich okrętów, niemal cała ich marynarka, poszła na dno - dodał.