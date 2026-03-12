Co najmniej 11,3 mld dolarów - tyle Stany Zjednoczone wydały na pierwsze sześć dni wojny z Iranem. Jak informuje Reuters, takie są szacunki przedstawicieli administracji USA.
- Koszty te nie obejmują wszystkich wydatków operacyjnych; tylko na uzbrojenie do nalotów w ciągu dwóch dni wydano 5,6 mld dolarów.
We wtorek za zamkniętymi drzwiami odbył się briefing przedstawicieli administracji USA dla senatorów. Jak informuje agencja Reutera, poinformowano na nim, że pierwsze sześć dni wojny z Iranem kosztowało USA co najmniej 11,3 mld dolarów. Suma ta nie obejmuje wszystkich kosztów prowadzenia operacji. Podczas briefingu ujawniono też, że w ciągu dwóch dni nalotów na Iran wykorzystano uzbrojenie warte 5,6 mld dol.
Kilku doradców kongresmenów powiedziało, że spodziewają się, iż wkrótce Biały Dom zwróci się do Kongresu o dodatkowe środki finansowe na wojnę. Według niektórych urzędników prośba ma opiewać na sumę 50 mld dolarów, inni ocenili, że te szacunki wyglądają na zaniżone.
W środę w Kentucky prezydent Donald Trump powiedział, że "większość ludzi mówi", że USA już "wygrały" wojnę z Iranem. Jest tylko pytanie: kiedy? Kiedy się zatrzymamy? - kontynuował. Jednocześnie zasugerował, że operacja będzie trwała jeszcze przez jakiś czas. Najważniejsze, że musimy to wygrać, wygrać szybko - dodał.
Zdaniem amerykańskiego prezydenta USA mogłyby przeprowadzić takie ataki na niektóre cele w Teheranie, wskutek czego Iran praktycznie "nie mógłby odbudować się jako kraj". Ale nie chcemy tego robić - zapewnił.
Możemy zniszczyć ich moc wytwórczą energii elektrycznej w ciągu jednej godziny. Odbudowanie tego zajęłoby im 25 lat - zagroził prezydent. Nie mają marynarki wojennej, nie mają sił powietrznych, nie mają obrony powietrznej (...) Nie mają systemów kontroli - podkreślił prezydent Trump.
Z kolei podczas pięciominutowego wywiadu z portalem Axios Trump stwierdził, że wojna z Iranem zakończy się "wkrótce", ponieważ "praktycznie nie ma już nic do atakowania". Małe to i owo... Kiedy tylko zechcę, to się skończy - powiedział prezydent USA podczas udzielonego w środę pięciominutowego wywiadu.
Trump oświadczył też w środę, że firmy naftowe powinny wznowić eksport ropy przez cieśninę Ormuz. Myślę, że powinny. Myślę, że powinny z niej korzystać. Zobaczcie, właśnie wyeliminowaliśmy niemal wszystkie ich okręty minowe w ciągu jednej nocy. Doszliśmy do 60 (zatopionych okrętów) - powiedział Trump. Nie zdawałem sobie sprawy, że mają taką dużą marynarkę. Powiedziałbym, że jest duża i nieefektywna. Ale każdy z ich okrętów, niemal cała ich marynarka, poszła na dno - dodał.