Bank Anglii poinformował, że wyemituje serię banknotów z wizerunkami zwierząt. Decyzja w tej sprawie to efekt ubiegłorocznych konsultacji społecznych.

Zdj. ilustracyjne / Gareth Fuller / PAP/PA

Obecnie na banknotach emitowanych przez Bank Anglii widnieją podobizny m.in. Winstona Churchilla (5 funtów), Jane Austen (10 funtów) i Alana Turinga (50 funtów).

W konsultacjach dotyczących wyglądu nowych banknotów zaproponowano kilka opcji. Lokalna przyroda zdobyła niemal 60 proc. głosów, wyprzedzając m.in. architekturę i zabytki (56 proc.); postacie historyczne (38 proc.) oraz sztukę, kulturę i sport (30 proc.). Warto podkreślić, że swoje zdanie wyraziło ponad 44 tysiące osób.

"Od ponad 50 lat bank z dumą prezentuje na swoich banknotach wiele inspirujących postaci historycznych, które pomogły ukształtować narodową myśl, innowacyjność, przywództwo i wartości. Zmiana na motywy związane z dziką przyrodą, poparta konsultacjami społecznymi, stanowi okazję do uczczenia kolejnego ważnego aspektu Zjednoczonego Królestwa" - czytamy w komunikacie Banku Anglii. Zapewnia on też, że na nowych banknotach - tak jak do tej pory - pojawi się portret monarchy.

Zła wiadomość dla miłośników kotów i psów

Na razie nie wiadomo, jakie zwierzęta trafią na nowe banknoty. Eksperci współpracujący z Bankiem Anglii zaproponują listę motywów do wyboru w ramach kolejnej tury konsultacji społecznych, która odbędzie się latem. Jedno jest pewne - w grę wchodzą tylko dzikie zwierzęta. Bank podkreśla, że nie ma mowy o prezentowaniu na banknotach wizerunków zwierząt domowych.

Byłam zachwycona poziomem zaangażowania społeczeństwa podczas konsultacji dotyczących banknotów, które odbyły się w zeszłym roku. Odpowiedzi podkreślają, jak ważne dla ludzi są banknoty - przyznała Victoria Cleland, główna kasjerka Banku Anglii. Głównym powodem wprowadzenia nowej serii banknotów jest zawsze zwiększenie odporności na fałszerstwa - dodała.

Wydry na szkockim banknocie 10-funtowym

BBC sugeruje, że może minąć nawet kilka lat, zanim nowe banknoty trafią do obiegu. Przypomina też, że motywy zwierzęce są obecne na banknotach wydawanych w Szkocji - to m.in. wydry i wiewiórki.