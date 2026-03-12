"Mamy w tej chwili wojnę u granic, agresywną Rosję z imperialną ideologią państwową, która wysyła drony w naszą przestrzeń powietrzną; mamy się czym zajmować tu, obok nas" - powiedział w wywiadzie dla czwartkowej "Rzeczpospolitej" wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Polityk pytany był m.in. o to, czy Polska zaangażuje się w konflikt na Bliskim Wschodzie.

Radosław Sikorski podkreślił, że Polska nie planuje angażować się w konflikt na Bliskim Wschodzie - obecnie skupia się na zagrożeniach w swoim regionie.

Szef MSZ zaznaczył, że przed atakiem na Iran miał świadomość "że coś może się wydarzyć".

Konflikt na Bliskim Wschodzie z każdym dniem się zaostrza . Jak podkreślił Radosław Sikorski, interesy polskie i amerykańskie są zbliżone i w dużej mierze się pokrywają, jednak nie są we wszystkim tożsame.

Pytany, czy Polska dołączy do wojny w Iranie, powiedział wprost, że "nie ma takich planów", a na uwagę, że prezydent Donald Trump prosił różne państwa o udostępnienie baz, podkreślił, że my takich baz nie mamy.

Zresztą było już oświadczenie prezydenta (Karola) Nawrockiego, że nie wyrazi zgody na udział wojska polskiego w tej wojnie. Natomiast i rząd, i prezydent wyrażają solidarność polityczną z naszym najważniejszym sojusznikiem, ale także z sojusznikami i przyjaciółmi w Turcji, na Cyprze i rejonie Zatoki Perskiej. Polska od zawsze opowiada się także za bezpieczeństwem Izraela w międzynarodowo uznanych granicach - powiedział szef MSZ w rozmowie z "Rz".

Użycie bazy w Radzikowie

Pytany o ewentualne użycie bazy w Redzikowie, która miała służyć do obrony przed Iranem, zaznaczył, że w umowach, które negocjował i podpisywał, "jest zapisane, że ona ma wykrywać i neutralizować rakiety, które mogłyby zagrażać Europie i Stanom Zjednoczonym". Takich rakiet Iran nie wystrzelił - powiedział.

Odnosząc się zaś do pytania o to, czy Iran był rzeczywiście bezpośrednim zagrożeniem dla Amerykanów, odpowiedział: Stany Zjednoczone i Izrael naturalnie mają swoją ocenę sytuacji, ale ja osobiście "bezpośredniego zagrożenia" dla USA czy Europy, a nawet Izraela, nie zauważyłem.

Polska wiedziała, że "coś może się wydarzyć"

Pytany z kolei o sugestię Trumpa, że jest to wojna prewencyjna, szef MSZ powiedział, że czasami takie wojny mogą być uzasadnione.

Do dzisiaj przecież funkcjonuje nieudowodniona teza, jakoby marszałek (Józef) Piłsudski proponował Francji w 1933 r. wojnę prewencyjną przeciwko hitlerowskim Niemcom. Ja nie znalazłem dowodu na taką propozycję. Ale przyznajmy, że gdyby wtedy do takiej wojny prewencyjnej doszło, ze względu na łamanie traktatu wersalskiego, to światu można było oszczędzić wiele cierpień. Z perspektywy czasu łatwiej oceniać, ale jak mi powiedział mój przyjaciel i mentor Zbigniew Brzeziński, nikt nigdy nam nie dziękuje za kryzys, któremu zapobiegliśmy - powiedział "Rz" szef resortu dyplomacji.

Zaznaczył, że Polska przed atakiem na Iran miała świadomość "że coś może się wydarzyć", jednak "nie znaliśmy ostatecznej decyzji ani daty".