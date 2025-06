O kogo poszerzy się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości? Co właściwie oznacza bycie wiceprezesem partii? Czy prezydent-elekt zbuduje większość swojego zaplecza o polityków największej partii opozycyjnej? W jaki sposób i w oparciu o co PiS chce budować większość i swoje potencjalne zdolności koalicyjne? O to m.in. Krzysztof Ziemiec zapyta swojego gościa, Patryka Jakiego.